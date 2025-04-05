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聯合報黑白集／有對策，只是搞錯方向
川普揭曉關稅戰前夕，賴總統信心滿滿地說，行政團隊已擬訂各種因應方案，有具體對策管控風險。但川普宣布我關稅高達卅二％後，國安團隊一片臉色鐵青，端不出對策，顯然完全失算。閣揆卓榮泰痛批美國關稅不合理，將與美「嚴正交涉」。不知，卓揆究竟要跟誰交涉？
問題出在，賴政府內部誤判，以為我國對美平均關稅才幾趴，因此美方課我關稅頂多個位數。誰料川普的算法，是拿去年台灣「對美順差」除以「雙方貿易額」，得到六十三．五％，取其半正好卅二％。行政院大罵，美方算法缺乏科學根據；但我對美順差這麼大，賴清德覺得川普會開心嗎？
正因賴政府錯估關稅戰，埋頭搞大罷免；等到美方底牌一掀，滿朝官員全都倉皇失措，端不出因應之道。試問，賴清德說好的「具體對策」，如今安在？更好笑的是，行政院竟將我資通產品輸美暴增造成美台逆差擴大，說成是台灣對美國經濟的「巨大貢獻」。這種邏輯，想要說服川普，恐怕是不可能的任務。
賴政府必須了解，仰賴美國鼻息的日子已經過去，面對美國利益至上的川普，台灣最好腳踏實地自立自強。台美去年底簽訂《台美廿一世紀貿易倡議》，政府得意洋洋；但一換川普執政，都變廢紙，可見都是虛功。
混亂的時代，正在考驗官員的真本事！
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