聯合報社論／觀察中共「海峽雷霆」軍演，切勿畫錯重點

解放軍東部戰區1日在台灣周邊聯合演訓，海警也配合執法巡查。圖為官方央視公布的電視畫面。 (央視畫面截屏) 中共東部戰區四月一日發動跨軍種聯合演訓，包括機艦多向抵近台灣，海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等；並搭配海警執法，展開臨檢拿捕及攔截扣押。次日中共官方宣布，軍演名為「海峽雷霆二○二五Ａ」，兩天共出動軍艦廿三艘、公務船八艘，飛機一三五架次，目的在檢驗部隊「區域管控、聯合封控、精打擊要」能力。

若將時間軸拉長，二○一九年三月卅一日，中共兩架殲十一戰機在澎湖西南首度跨越海峽中線；迄今，中線已成往事，共軍機艦擾台幾乎無日不有。台灣社會對「溫水煮青蛙」的無感，令人憂慮；但若過度緊張隨宣傳起舞，同樣有害無益。

檢視此次軍演，可發現中共演習科目多為「模擬」，而非「實做」。共軍未在台灣周邊畫設禁航區發射實彈，海空交通也未受影響。第一時間未發布演習代號，媒體引中共軍事學者張弛說法，稱演練已是家常便飯因此無須代號；次日「海峽雷霆」之名一出，專家立刻改口說雷霆行動是要圍困台獨。這類成篇累牘的「戰鬥文藝」，過度緊咬細節，反易致誤判。

「海峽雷霆」規模不及三年前中共報復美眾院議長裴洛西來訪，也不及去年兩場「聯合利劍」。這也顯示，中共在台灣周邊派出廿餘艘船艦、近百架次飛機，幾隨時可以發動。若想軍事犯台，這些兵力仍然不足，必須更大規模部署，那種情況便很難不被外界察覺。因此，有人聲稱共軍操演中途將「由訓轉戰」驟然攻台，實務上難度極大，實為誇大之詞。

再看，共軍這次未實施遠程打擊、海空封控，不代表不具相關能力。我國軍目前最大困擾是，中共利用規模優勢長期在周邊騷擾，迫使我方須持續派兵監控；日復一日的損耗，對裝備和人員都構成沉重負擔。另一方面，從對岸「破殼毀獨」漫畫以賴總統為主角，對軍演名稱的保密與釋放，乃至新聞影片不經意提及火箭彈攻擊我天然氣接收站，顯示中共熟諳我社會輿情，深知如何製造新聞熱點。

回看我方反應，國防部連兩天記者會，公布國軍出動戒備、雙方艦船海上遭遇的影像，基本中規中矩。但國防部若希望民眾對國軍更有信心，應效法海巡署或日本自衛隊，揭示海空監控共艦影像的時間地點，而非只是空泛畫面。資訊愈具體，顯示更能掌控局面，才愈有說服力。

中共軍演第一時間，多位縣市首長一度接到指示，要求進駐緊急災害指揮部。這顯示，面對共軍一場規模並非空前、無真正犯台跡象的操演，就讓國安機制反應過度亂了方寸。賴總統高調設立「全社會韌性委員會」，還特意展示成果，現實卻是舊酒裝新瓶，表面文章多於實質。事實上，台灣過度仰賴天然氣，一遇戰爭「韌性」立時化為烏有，這是百姓皆知的問題；執政團隊卻集體選擇視而不見，才是畫錯重點。

賴總統就職時曾宣稱，台海和平、互利互惠是彼此共同目標，但現實情勢卻未往此方向前進。中國大陸強調兩岸血濃於水，但近年中南海的作為，卻成為宣揚仇中意識形態的最大助力，「大事小以仁」顯不及格。對台灣而言，無論個人對中共政權與大陸人民的好惡如何，必須承認對方近在咫尺，量體也遠大於己我方，難奢望可「硬碰硬」取勝；應積極備戰並搭配「小事大以智」，以對話尋求避戰。若拒絕培養互信與善意，卻不斷以「主站」、「主跪」的惡意話術操控內部，後果恐是萬劫不復，兩千三百萬人民才是最大受害者。