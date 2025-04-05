經濟日報社論／重塑對美談判策略 降低衝擊

重塑對美談判策略 降低衝擊。路透

美國川普政府公布對等關稅的內容，涵蓋範圍及稅率遠高於原先預期，為百年來最大的加稅方案；其中對台灣稅率高達32%，國人更是無法接受。

對等關稅雖然即將實施，但與過去相同，川普仍將關稅當成談判籌碼。所以在對等關稅的行政命令中載明，若是貿易對手國可以提出具體改善貿易失衡措施，並有助於強化美國經濟及國家安全，對等關稅可以有調整的空間。

在各國紛紛尋求與川普政府接觸，期待可以減少甚至豁免對等關稅時；我國也應盤點台美經貿現況，以及美方主要關切事項，建構對美談判的完整策略。

台灣對美國談判因欠缺整體規劃，對於川普措施應接不暇。川普政府對於台灣有如剝洋蔥般層層進逼，先是要求回流美國，雖然台積電（2330）以就近服務客戶以及國際化需求為理由，加碼投資美國1,000億美元，但其中當然有來自美方的壓力。

美國接著無視於台美貿易互補性遠高於其他國家的事實，對台灣課徵高額對等關稅。未來有可能要求台灣增加軍購及其他採購，也會要求更多台灣企業回流美國。面對美國綿延不斷的需求，台灣必須積極因應，將衝擊降到最低。

雖然任何國家與美國談判，都是處於不對稱的弱勢地位；但也並非要完全配合美國，也絕不可能滿足美國所有需求。台灣應據理力爭，而非節節退讓。首先在對等關稅美國所關切的事項，政府必須多管齊下化解美方歧見。

台灣目前平均名目關稅高於美國，成為美方對台灣實施對等關稅的主要理由，未來對美國調降關稅已不可避免。台灣可選擇競爭力強，對美調降關稅對國內衝擊有限的產品。不過若是只針對美國降稅，顯然又不符合世界貿易組織（WTO）的不歧視原則，但也無法貿然對所有國家單向降稅。如何拿捏此一問題，至為關鍵。當然台灣也應同步增加對美國採購，以降低對等關稅的壓力。

另外，台灣也必須回應美方要求調降，甚至取消增值稅，以及貨物稅等內地稅。原則上若只對美調降，並不符合WTO規範，但若全面調降，對於財政收入的影響，也須一併考量。

綜合而言，為因應對等關稅，台灣不可能全身而退；針對不同的降稅情境，政府應做好沙盤推演，將影響降到最低。

另外，在非關稅措施方面，美國貿易代表署最近公布報告中，列舉台灣的非關稅貿易措施，與過去是大同小異。例如對稻米、基因改造食品、美豬、美牛，以及車輛的貿易壁壘、智慧財產權保護、健保制度透明化，均是屬於陳年問題，並非沒有改善空間，應詳加評估後進行調整。

在匯率方面，近年來台灣持續被美國財政部列入匯率操縱國的觀察名單，是美國密切觀察對象。政府應向美方強調匯率政策是以穩定國內金融市場為主，並非是藉由操縱匯率以拓展出口。

除了被動式回應美方要求之外，台灣也應提出更多符合雙方利益的要求。特別是台灣應主動向美國提出落實經濟安全的合作方案，例如在關鍵礦物供需穩定性、外人投資法規調和，以及強化供應鏈韌性等議題，並積極推動與美國簽署雙邊協議。

其次，台積電將加碼投資美國，未來美國半導體的人才缺口勢必會擴大。

為避免未來台灣人才也要前進美國，我方應向美國提出半導體人才養成計劃，培育更多美國菁英，不但可以落實川普「僱用美國人」原則，也能減輕台灣人才外流的壓力。

最後，針對川普對兩岸關係仍然維持一貫性模糊立場，在未來可能增加軍購之下，我國更應勇於表態，要求美國有更多的承諾及實質幫助。