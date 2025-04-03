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聯合報黑白集／葉菊蘭不懂鄭南榕

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鄭南榕遺孀葉菊蘭受訪時表示，鄭南榕爭取言論自由，前提是台灣是主權獨立國家。記者吳淑玲／攝影
鄭南榕遺孀葉菊蘭受訪時表示，鄭南榕爭取言論自由，前提是台灣是主權獨立國家。記者吳淑玲／攝影
言論自由最近成為熱議話題。有警員稱「我是中國人」被記過，有校長說「我愛中國」遭調查，有陸配談「武統」被驅逐出境。這些言論，本質相去甚遠，無法一概而論。但從言論自由的角度，對於不同、不愛聽、刺耳乃至反感的言論，都應承認對方有表達的權利。

承認別人的表達自由，並不表示支持其言論，或認為他的說法有理；這是一個多元社會包容共存的方式，也是避免國家專制獨裁之道。台灣人常舉鄭南榕為例，說他自焚是為追求「百分之百的言論自由」，可見言論自由是不能打折的。但他的遺孀葉菊蘭最近卻發表不同看法，她說：「沒有獨立主權的國家，談什麼言論自由？」

葉菊蘭的意思是：中共的威脅當前，台灣哪裡配談言論自由？如果這個邏輯成立，她根本是在嘲諷鄭南榕的追求。試想，鄭南榕自焚的年代，中共對台灣的威脅會比現在少嗎？若依葉菊蘭的邏輯，他就該被限制言論，甚至流放綠島，像賴政府驅逐陸配那樣。

葉菊蘭認為台灣不是主權獨立國家，又是另一個問題。陳水扁、蔡英文和賴清德都說過，「台灣是主權獨立的國家」，而葉菊蘭卻停留在「未定論」時代，這是誰走錯了時代？

有些綠營青年把鄭南榕奉為「國父」，葉菊蘭因而被稱為「國母」。問題是，國母根本就不了解國父。

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