經濟日報社論／川普「大關稅」損人害己 注定失敗

川普在其所謂「解放日」的4月2日，宣布百年來「最大規模的關稅計畫」。路透

川普在其所謂「解放日」的4月2日，宣布百年來「最大規模的關稅計畫」（簡稱大關稅），勢必顛覆二戰之後建立的全球貿易體系。主要貿易夥伴忐忑以對，並準備各種因應劇本。

「大關稅」主要是糾正貿易失衡和制裁不公平貿易，而課徵以國家為基礎的「對等關稅」。根據川普最新的談話，大關稅的對象不僅限於對美享有顯著貿易順差的十至15個「骯髒國家」，而是所有國家，平均關稅稅率將上升15個百分點。此外，川普也會公布藥品、半導體和木材等「特定產業」的關稅。

盤點川普目前已經實施或確定的關稅，包括2月初對中國商品徵收20%額外關稅；對加、墨的商品徵收25%關稅。3月中對進口鋼、鋁徵收25%關稅。4月起將進口車加徵關稅，也將對購買委內瑞拉油、氣的國家的輸美商品課徵25%關稅。

針對美國鋪天蓋地、甚至重複課徵的關稅，主要貿易夥伴都提出反制。中國經歷川普1.0而早有準備，馬上對美國農產品徵收10~15%報復關稅。歐盟也擬對美鋼鋁徵關稅，4月起再對威士忌、機車等徵收關稅。德、法、義要求歐盟對汽車關稅「堅決回應」。加拿大已對約600億加幣的鋼鋁及電腦等美貨徵收關稅。墨西哥4月初也會做出全面回應。

加徵關稅外，川普政府還進行貿易調查，將審查與中國永久正常貿易關係的相關計畫。為重振美國造船業，2月即提議對進入美國港口的中國製船隻徵收高達150萬美元的入港費。此外，對美墨加貿易協定（USMCA）進行調查，不排除廢止的可能，也將對進口木材和銅進行新的調查，並提出出口管制方案，以確保美國技術優勢。

眼見川普掀起的全球性關稅大戰，全世界對於經濟前景普遍感到悲觀。最近的國際財經新聞都以「前景看空」來形容嚴峻的情勢，尤其「關稅戰效應，美停滯性通膨疑慮加深」的標題，更令人觸目驚心。

例如，美國股市自川普1月上任以來，就波動加劇，至3月底止，道瓊指數已經下跌了約5%，投資人已明顯趨於保守。Fed關注的通膨指標升溫，2月的核心個人消費物價（不含食品和能源）年增2.8%；導致3月的消費者信心更惡化而降至兩年多來最低；消費者預期未來五至十年物價仍將快速上漲，長期通膨預期上升至32年高點。三分之二的消費者預期未來一年失業率會上升，是2009年來最高。預期明年收入只成長0.4%，增幅是2013年以來最低（不計新冠疫情期間），將衝擊消費支出及經濟成長。大家憂慮的「停滯性通膨」似已成真。

解放日後將上路的「大關稅」，勢必對停滯性通膨雪上加霜。高盛的報告發出警訊，預估全球貿易戰將急劇升級，美國經濟於未來12個月內陷入衰退的機率由原本的20%大幅上調至35%，加上白宮對「短期經濟疲軟的容忍度」提高，無論是為了面子或避免跳票，短期內關稅戰的惡性循環不會止歇，又會升高衰退風險。因此，高盛下修美國今年經濟成長率至僅1%，並上調年底失業率至4.5%；核心個人消費支出通膨預測也上調至3.5%，遠高於聯準會的2%目標。彭博研究指出，按最嚴格版本計算，美國平均關稅稅率將增加28個百分點，兩到三年內恐導致美國GDP減少4%、物價上漲近2.5%。日本研究推估，大關稅可能使全球經濟衰退0.6%，IMF則指美國GDP在後年將遽減2.5%，受害最深。

由此可見，川普的大關稅無論範圍多廣，稅率多高，無異是作法自斃。深陷停滯性通膨的泥沼後，受害最深的經濟弱勢，也是支持他捲土重來的選民，將轉而在明年的國會期中選舉予以制裁，美國也失去國際的信任，川普的關稅政策遲早勢必急轉彎，但全世界將因他荒腔走板的大關稅，付出慘重的代價，美國的世界領袖地位將永去不回。