經濟日報社論／川普關稅政策 意在吸引投資

美國總統川普預定2日宣布新一輪關稅措施，全球屏息關注。美聯社 川普預定在4月2日對全世界各國，宣布附加普遍性關稅，這引發各國股市恐慌，金融動盪，許多國家也在考慮反制措施，全球關稅戰山雨欲來。川普要施加關稅的目的何在？

美國總統的施政，首先反映的是國內選民的需求，自從2016年以來，無論是川普的第一任，或是拜登，乃至川普的第二任，勝負關鍵都在中西部關鍵州，而勝選者的政策莫不呼應美國鐵鏽帶嚴重的失業問題，雖然川普與拜登手段不同，但目標都是一樣：讓美國重新成為工業生產的大國，國內充分就業。

拜登用的手段是胡蘿蔔，以補助的方式，誘使外國投資，無論是晶片法或通膨抑制法，都對外國投資慷慨補助，過去五年，外國直接投資已經從970億美元，增加到去年的2,300億美元，足足增加了137%。

川普則是手持關稅巨棍，逼著企業不得不到最大的市場美國來投資設廠，否則加上關稅後，成本太高，將會失去市場，川普對「棍子勝過胡蘿蔔」很是得意，說自己無須花錢補貼，願意投資美國的，能增加國內工作機會，不願投資只有付關稅，則可以增加國庫收入。

各大跨國企業紛紛趕在4月2日的關稅大限之前，極力避免關稅及貿易戰帶來的衝擊；川普剛就任，軟銀的孫正義，就連袂與OpenAI、甲骨文，在白宮與川普共同宣布了名為「星際之門」（Stargate）的AI開發計畫，總資本達到450億美元，在美國各地建設數據中心，並附設用來滿足其電力需求的發電設施。

孫正義前例一開，大家紛紛跟進，日本首相石破茂2月在白宮高峰會上，承諾對美投資提高到1兆美元，包括汽車巨頭赴美設廠，以及擴大採購能源和科技產品；台積電董事長魏哲家與川普共同宣布的1,000億美元追加投資計畫；現代汽車集團會長鄭義宣在白宮宣布追加投資210億美元，擴大汽車生產線，並建造全新鋼鐵廠。

如今面臨關稅的威脅與壓力，全世界的企業都在考慮，要不要學台積電與現代汽車的例子，趕快也到美國投資，但不是每個企業都有這個奢侈的選擇。

首先，對於那些超大企業的上下游業者，因為屬於同一供應鏈，已經鎖定，所以只好隨著台積電或現代走，沒得選擇。

其次，也不是每個企業都會轉移到美國生產，以避開關稅，大部分的企業都還在觀望，並相信大部分關稅可以轉嫁到售價上，也許市場會縮小，但貨品仍然可以賣到美國去。

企業還有的考慮是，比誰的氣長，川普只有四年，下一任總統可能會降低關稅，忍一忍，或者是找尋其他替代市場，也許可以度過這四年；況且建廠是幾年的過程，也許等投資下去，廠也建了，四年政策又變了。

不在美國生產，就要多付關稅，這就涉及是企業要負擔，還是轉嫁消費者？一般是各自負擔部分，這當然就對售價有影響，但川普說，他「根本不在乎」進口車是否會因此漲價，因為這樣人們就會開始購買美國汽車。

即使在美國生產，川普的普遍關稅，勢必將造成物價的波動，倒過來影響人民的購買力；現在有多大的負面效果，眾說紛紜。

不過川普政府官員口徑一致，都說大家要忍耐暫時性的調整，而且川普可以把責任推給聯準會，認為是貨幣政策的問題。

目前聯準會嚴陣以待，原本今年預定通膨已經遏止住，可以逐步降息，現在看起來情勢險峻，未能輕易降息，但是經濟緊縮的危險又將興起，讓聯準會現在瞻前顧後，謹慎因應。

美國製造業占國內生產毛額的19.8%，服務業才是大宗，占到67.8%，美國要恢復成上個世紀的工業生產大國，是不可能的，美國的製造成本高昂，工人的生產力遜於其他國家，這都是不爭的事實，川普想藉關稅政策，倒逼世界各國到美國投資，是扭曲資源的最佳配置，即使消費者暫時願意以昂貴價格，享受低水準的貨品，長久下來，不可能持續的。