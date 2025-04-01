經濟日報社論／貿易戰烽火四起 亟需沉穩應對之道

隨著美國總統川普宣布於4月2日展開被稱為「解放日」（Liberation Day）的全球性相對關稅計畫，國際貿易環境瞬間陷入一片恐慌。路透

隨著美國總統川普宣布於4月2日展開被稱為「解放日」（Liberation Day）的全球性相對關稅計畫，國際貿易環境瞬間陷入一片恐慌。此次關稅政策不僅針對貿易逆差較大的國家，也幾乎涵蓋了美國所有貿易夥伴，造成全球市場的劇烈波動與高度不確定性。台灣作為出口導向型經濟體，更是首當其衝，如何妥善應對，已成為當務之急。

回顧此次事件的起因，川普政府早已對全球貿易失衡問題心懷不滿，特別是對於美國巨額的貿易赤字，川普一再強調必須採取「公平」的互惠關稅措施，來矯正美國在全球市場上的不利地位。他公開表示，「所有國家都將成為新關稅措施的對象」，明確展現出全方位貿易保護主義的態度。

這次最引發各國市場擔憂的，是針對汽車進口所實施的25%關稅，川普毫不在乎導致國內汽車價格上漲，甚至表明若價格提高，美國消費者將會更多地選擇購買本土製造汽車，從而支持美國國內產業發展。這種明確且激烈的貿易保護主義，不但導致歐洲與亞洲股市急劇下挫，投資人也轉向如黃金這類避險資產，金價已達3,127美元的歷史高點 。

對台灣而言，美國這一系列動作帶來的衝擊尤為嚴重。台灣被列入「骯髒15國」，去年台灣對美國的貿易順差創下歷史新高，達739億美元，是美國貿易夥伴順差排名第六，成為制裁的目標之一。而台灣經濟高度依賴出口科技產品，尤其是半導體等電子零組件，這正是順差主因。若美國提高關稅，對台灣影響將是系統性的，勢必對整體產業競爭力造成嚴重衝擊。

事實上，市場已經給出了反應，川普關稅消息一出，台股立即暴跌906點，為史上第四大單日跌幅。其中龍頭企業台積電更是單日下跌4.4%，聯發科、大立光、鴻海等重要電子公司紛紛重挫，市場投資人情緒一度陷入極度悲觀。

面對如此嚴峻的形勢，政府已經展現出積極應對的姿態。總統府和行政院緊急啟動全面經濟防禦戰略，周密進行影響評估與應對準備。行政院長卓榮泰已向總統賴清德提交詳細報告，迅速展開產業保護與因應措施，特別是支持可能遭受打擊的弱勢產業。此外台灣還積極尋求透過增加美國產品進口，例如購買阿拉斯加的液化天然氣等方式，主動降低對美順差，以期舒緩美方關切。

從更宏觀的角度來看，這場全球貿易紛爭不僅僅是美國與單一國家的較量，而是一場牽涉全球各經濟體的大規模經濟博弈。中國在這場紛爭中尤為關鍵，川普早在競選期間就曾揚言要對中國所有進口產品加徵高達60%的關稅，目前形勢更趨緊張。中美兩大經濟體若進一步升級衝突，全球經濟將面臨巨大的衰退風險。

美國此舉已引發國際間的強烈反彈，加拿大、日本、歐盟等美國傳統盟友紛紛表示準備啟動反制措施，全球貿易戰正處於一觸即發的狀態。在這種局勢下，台灣除了短期的應對措施，更應長期推動產業升級與多元化市場布局，避免對單一市場過度依賴。

最後，全球經濟環境的波動性顯然已成為新常態。台灣必須保持高度的戰略彈性與韌性，打造更具競爭力的經濟結構，提升產業創新能力和市場適應能力，才能在全球經濟動盪中維持穩定的發展。

國際局勢已經和傳統過去完全不同，面對川普的貿易戰風暴，台灣當前的應對不僅要沉穩且迅速，更需有前瞻性思考，結合短期戰術布局與長期策略調整。唯有如此，才能在全球經濟紛亂中站穩腳步，化危機為轉機，持續維持台灣經濟的成長與競爭力。