聯合報黑白集／演練也增加不了的韌性

總統府全社會防衛韌性委員會在台南進行實地演練，AIT台北處長谷立言（圖左）陪同賴清德總統視察演練科目。 圖／AIT臉書粉專 總統府全社會防衛韌性委員會日前首度實地演練，以大地震及爆炸為假想情境。但建構防衛韌性可不是只有救災避難，除了備戰以及戰爭發生後如何維持人民基礎生活外，更重要的是如何避戰，才是目前最欠缺的超前部署。

民進黨政府將抗中作為政權延續的護身符，面對台海不斷升溫的壓力，總以「備戰才能避戰」相應。但備戰可不是只有買武器、學急救，二次大戰期間，英國在一九三九年九月對德宣戰前一年就展開備戰措施，政府擔心戰爭爆發時人獸搶糧，要求全國人民把貓狗盡速送到鄉下，否則就要安樂死，大量的寵物因此遭到處死。英國的作法事後雖引起非議，但由此可見，戰爭影響層面遠比大家想像的多很多。

就在靭性演習前，美媒報導，只要中共願意，「今天就能封鎖台灣」。綠營支持者對於抗中可能引發的戰爭，常抱著「聖戰」的情懷，但除了糧食，能源、通訊都將首當其衝，尤其在民進黨堅持廢核下，台灣近五成電力來自燃氣，而天然氣安全儲量僅十一天，只要中共封鎖，不出兩周，在斷電、斷網下，台灣就無以為繼，這是賴政府演練再多次、救災速度再快，也無法改變能源毫無韌性的現實。

賴政府既然這麼在乎有人宣揚武統，那就要更努力避免招來武統的結局與悲劇，才是真正的務實之道。