經濟日報社論／發展主權AI 需要營造軟實力

有鑑於DeepSeek所帶來的國際震撼，賴總統及行政院都宣示要發展主權AI。（路透）

有鑑於DeepSeek所帶來的國際震撼，賴總統及行政院都宣示要發展主權AI。同樣地，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前在一場論壇討論台灣當前的挑戰，指出：雖然台灣在AI硬體居領導地位，但在軟體領域落後；包含國際對中文的擔憂，目前中文大型語言模型充斥中共的政治宣傳，這些能力運用將影響到一些重要的領域。關鍵問題是：台灣的繁體中文LLM要具有怎麼樣的內涵和影響力。

我國在2023年2月推出「台灣AI行動計畫2.0（2023-2026年）」，約略同時，國科會也研發出台灣的繁體中文LLM：TAIDE，後來並逐步推展相關應用，甚至包括台語、客語、原住民語言。另外，我國目前也有一些民間模型，包括：聯發科的生成式AI服務平台MediaTek DaVinci和繁中大語言模型BreeXe，以及鴻海剛發布的FoxBrain。因此，我國發展繁體中文AI，可以考慮兼容TAIDE和民間模型，槓桿民間產業能量，加速繁體中文AI的創新應用；部分的創新應用則可能需要搭配AI沙盒機制。

儘管很多國家對DeepSeek內容偏見或侵犯個人隱私等疑慮，但是DeepSeek對美國現有主流生成式AI確實帶來挑戰。中國受限於高階AI晶片取得的困境，使得本土的AI語言模型轉而採用一些如模型蒸餾（Model Distillation）、知識蒸餾（Knowledge Distillation）等方法，並加強了軟體的元素，進而發展出具有特色的低成本或輕量化的語言模型。因此，即便許多國家（例如南韓）禁用DeepSeek，但也認為可以仿效其所長。

繁體中文LLM及相關AI如何應用，或在哪些場域率先應用，是另外一個關鍵問題，我們需要逐步勾勒出未來發展的圖像。從本土的角度來看，基本上，應用場域若涉及人機互動，機器與人類的交流，台灣的本土大型語言模型，可避免外來語言模型與台灣使用者間在語言文化、習慣的差異。這種情況也適用於AI相關的智慧政府服務。不過，隨著AI的演進，我們可能也須進一步發展以自然語言為介面的邊緣AI或AI agent；以形成繁體中文相關的生態系。

另一方面，AIT谷立言處長的提醒也意味著台灣的繁體中文LLM需要產生國際影響力。的確，「台灣AI行動計畫2.0」當時也規劃提升國際影響力，但內容著重於：「積極參與國際AI相關組織、推動國際AI標竿企業或研發機構與台灣實質合作，協助台灣AI產業及應用的國際化與規模化，深化台灣AI科研能量及拓展。」

上述這些工作其實比較偏向於技術面，台灣的繁體中文LLM需要營造具有「台灣印記」的軟實力。很多人習慣將軟實力和軟體、文創等領域簡單地掛鉤起來。然而，從哈佛國際關係大師奈伊（Joseph Nye）觀點，原本的國際關係脈絡加以延伸，軟實力其實是一種底蘊的水平式資產，可以影響多種產業或領域。「硬實力」相對於軟實力就如同「北風相對於太陽」的對比，故軟實力的呈現類似南韓所營造出來的「韓流」，可在國際上引領風潮。所以，軟實力是一種集體性資產，可散發一些特質，對他人／他國的經濟取向、行為選擇等方面產生感召力、吸引力、影響力。因此，軟實力的績效呈現是對國際的訴求。

換言之，台灣的繁體中文AI不能畫地自限，要能對一定規模的外國人和華人，不論在台與否，營造出吸引力，讓他們可以藉此獲得具有原汁原味台灣特色的資訊或服務，甚至於讓這些資訊或服務在國際上具有比較忠實或平衡的華人圈元素。事實上，日本和南韓也都在加強主權AI的國際合作。

總而言之，面對AI的動態演進和中國在AI的快速崛起，台灣發展主權AI需要有較平衡和多面向的努力，並要積極營造對國際訴求的軟實力。