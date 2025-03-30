經濟日報社論／餐飲服務業可考慮前進東南亞

餐飲服務業可考慮前進東南亞。聯合報系資料照

川普重返白宮後的一連串政策，在全球軍事、外交與地緣政治領域引發劇烈震盪，也牽動國際產業競爭與供應鏈重整。台灣製造業如資通訊、半導體與汽車零組件紛紛啟動全球布局，原本以內需為主的商業服務業，也開始面臨走向國際市場的壓力與轉機。

以餐飲連鎖業為例，隨著內需市場飽和、人口紅利消失、人力成本上升，中型餐飲品牌面臨成長困境，若持續依賴本地市場，難以擴張規模與提升品牌價值。相較之下，國際化不僅可分散風險，也能開拓新營收來源。

地理與文化接近、人口年輕、消費力提升的東南亞，自然成為優先布局區域。

但品牌出海並非易事，常見困境包括：照搬台灣模式，未依當地文化調整店面設計、菜單與定價；缺乏在地敘事，僅吸引僑民，無法打入主流市場；忽視加盟制度與品質控管，導致形象受損；低估數位行銷與外送平台重要性，曝光不足、通路受限。這些錯誤讓許多品牌在初期便錯失市場機會。

國際品牌成功經驗提供重要借鏡。麥當勞與星巴克能靈活調整產品與策略，並深度結合當地夥伴，因此在新加坡、馬來西亞、越南等市場穩健發展。反觀日本甜點品牌進入印尼時忽略清真認證，韓國品牌在泰國定價過高，未考慮物價與競爭，最終黯然退場。這些例子說明，國際化需重新定位、深度在地化，不能照搬原有模式。

東南亞市場切入順序與策略需謹慎規劃。新加坡與馬來西亞經濟穩定、消費力強，且熟悉華人文化，適合作為品牌登陸與展示平台；越南、泰國、菲律賓外食文化盛行、都市化快速，適合發展手搖飲、速食與輕食；印尼潛力大，但宗教、語言與法規複雜，須謹慎操作。

文化融合與在地調整是成功關鍵。東南亞消費者偏好清淡、少糖、少辣口味，重視天然與健康。穆斯林人口多的馬來西亞與印尼更須取得清真認證。外帶與外送普遍盛行，需重視包裝與物流效率。點餐流程與介面應簡單，支援英語與當地語言，減少溝通障礙。

法規與政治風險亦需注意。各國食品法規、稅制、外資限制差異大，及早尋求當地法律與會計專業協助。新加坡與越南政策穩定、對外資友善，較具吸引力；印尼與馬來西亞則須預留清真認證與制度轉換時間。最低工資與補貼制度常變動，企業應保有營運彈性。

在行銷方面，東南亞社群媒體使用率高，臉書、Instagram、TikTok為主要推廣管道，品牌名稱宜簡潔明快，並保留台灣文化特色。與當地美食KOL或YouTuber合作，可迅速建立口碑與話題。

執行面上，可採「小步快跑」策略，先以單店測試市場，再逐步擴張。與當地加盟集團合作，有助共享資源、分散風險，也應建立備援供應鏈與在地採購能力，以因應物流中斷、疫情或突發事件。初期可與百貨商場、共享廚房、外送平台合作，提高據點密度與滲透率，同時藉由品牌聯名與快閃活動提高曝光。

針對各國市場操作建議，印尼適合以合資方式進入雅加達等重點市場，並重視清真認證與階層結構；菲律賓語言友善、文化多元，適合導入台式速食與甜點；泰國重視視覺與體驗，可透過快閃與聯名吸引年輕族群；越南可從手搖飲與輕食切入，待品牌建立後再發展複合式門市；馬來西亞則可採雙品牌策略，同時服務穆斯林與華人市場，以吉隆坡為核心據點。

整體而言，東南亞是語言與文化門檻相對較低、潛力龐大的市場。台灣餐飲品牌若欲在當地站穩腳步，必須從「台灣做法」轉向「市場導向」，從「品牌移植」進化為「文化融合」，唯有如此，才能在競爭激烈的國際舞台上打造具韌性的全球品牌。