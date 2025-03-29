聯合報黑白集／梁文傑適任嗎？

北一女中教師區桂芝日前接受「央視」採訪，批評賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉到教育部等單位。 圖／聯合報系資料照片 北一女教師區桂芝接受央視訪問，有段發言批評賴十七條，遭檢舉而受到調查。祖籍廣東、父母移居香港、本人生於台灣的區桂芝說，九十六高齡的母親人在大陸，若媽媽變成境外敵對勢力，親人敵對該如何自處？賴清德是不是太狠心？

這個解釋，從個人情感或公共議題的角度，聽起來都合情合理。否則，難道批評總統就是犯法行為？但民進黨顯然嚥不下這口氣，陸委會副主委梁文傑便公開質疑區桂芝的適任性，並建議教育局和北一女判斷她適不適合繼續在北一女任教。

梁文傑的主張，不僅撈過界太遠，更暴露他企圖用「官威」壓死人的惡習。試問，教師適任與否，何時輪到陸委會官員指手畫腳提點？梁文傑敢這樣大剌剌發號施令，不正證明了賴政府威權復辟，所以要大興「綠色文字獄」，將有不同意見的人全都論處究辦？

更可笑的是，梁文傑質疑別人是否適任，他自己的適任性又在哪裡？身為陸委會副主委，他應該面對並解決的是兩岸間的疑難雜症，讓兩岸關係平順進展，極力使台灣避免戰禍災殃。但梁文傑做的，卻是關閉兩岸的溝通協商大門，拒絕陸客來台，還每天槍口對內，看到黑影就開槍。要論適任與否，區桂芝絕對比梁文傑稱職得多！

倒錯的年代，是非顛倒，黑白莫辨，從梁文傑身上已一目了然。