經濟日報社論／為何美國對大陸制裁總是沒用

美國與中國在AI的競爭與政策角力正持續升級。美聯社

《科技網站（TechCrunch）》報導指出，OpenAI在最新的提案中，指控中國AI新創DeepSeek不但獲「國家補貼」且「受中國政府控制」，建議美國政府考慮禁止來自中國DeepSeek及其他中國政府支持的AI模型。此提案是OpenAI提交給川普政府「AI行動計畫」的一部分，顯示美國與中國在AI的競爭與政策角力正持續升級。

事實上，這並非OpenAI首次對DeepSeek提出質疑；今年初，OpenAI曾指責DeepSeek違反使用條款，透過「蒸餾技術」學習OpenAI模型的知識；但OpenAI這次直接指出DeepSeek與中國政府的關聯性，明顯針對這家中國AI公司更進一步施壓。

美國國會眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席也發布聲明，指稱DeepSeek等中國AI模型「威脅美國國家安全」，鼓吹應實施更嚴格的出口管制；Anthropic的CEO則發文主張進一步收緊GPU的出口管制。但與此同時，DeepSeek已被微軟、輝達、AMD等一眾美國科企採用。

面對來勢洶洶的DeepSeek，川普正面臨艱難的選擇。前任拜登政府曾對用於AI的晶片實施更嚴格的出口管制，新政府應否考慮進一步收緊輝達對華的銷售限制？但首先要問的是，美國的上一輪還有更早的對華半導體管制策略是否成功。

與一眾主張應繼續加強對中國施壓的科技鷹派不同 ，CMR創始人雷小山（Shaun Rein）認為，在AI領域，美國和中國應該展開公開公平競爭，他指出，長期以來，美國對中國採取的關稅、管制，最終結果是反傷了美國自身。他認為若非美國實施這些制裁，中國可能不會如此集中全力搞創新，正因為他們意識到自己無法依賴美國或歐洲，所以即使一家中國企業想從ASML、英特爾或NVIDIA購買晶片，他們也會擔心幾年之後是否會有更多制裁，所以與其向美國購買技術，還不如咬緊牙關尋求突破，最後的結果自然是嚴重損害了美國科技企業，英特爾即是一個活生生的例子。

英特爾曾是半導體行業中最強大的公司之一，但現在已搖搖欲墜，瀕臨被收購的邊緣。英特爾的處境，表面看是缺乏創新，生產力下降，實質上，很大部分原因在於過去四、五年間，他們無法向中國銷售他們的先進晶片。這充分證明美國對中國的封鎖政策是行不通的，美國的技術封鎖最終是搬起石頭砸了自己的腳。另一個例子是輝達；輝達曾表示，他們昔日的客戶華為，如今已成為最大的競爭對手之一。這樣的例子相信未來會愈來愈多。錯誤的政策總是要付出代價的，覺悟得愈晚，代價愈大，但大多數的美國人，直到現在都還看不清楚問題的真相與形勢的本質。

雷小山說，如果美國繼續試圖遏制中國，就不會取得成功。美國籍的雷小山長期居住在中國，遠比一般美國人有更多的機會觀察、了解及認識中國，所以他會很細膩地察覺到中國人在面對高壓制裁下的心理反應，不論個人、企業乃至政府，都會堅定地認為，絕不能受制於人，不管多大代價，企業增加研發投入，政府加大科研支出，都要突圍，實現進口替代。

雷小山看到的，確實是中國人具有的中華民族民族性中不服輸的特質，但他似乎沒有特別指出中華民族民族性中的另一特質─科技DNA。

數據顯示，美國科技企業中華人比例不低，AI領域中華人比例尤高；馬斯克的Grok 3核心團隊全是華人；各種國際數學、物理大賽，冠亞季軍參賽者一眼望去盡是華人，DeepSeek團隊一百多位年輕人更是全未留過洋的本土科技精英，這樣的華人科技DNA，美國如何封鎖得了？

由於各種特殊原因，上世紀以來美國享有了巨大的華人科技紅利，如今時移勢易，這樣的紅利正由美國移向中國，美國一天沒想明白，那麼美國對中國的制裁就一天起不了作用。