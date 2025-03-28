聯合報黑白集／當加薩人怒嗆哈瑪斯

巴勒斯坦人26日在加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahia）聚集在被毀建築的廢墟中，高呼反哈馬斯口號，要求結束戰爭。歐新社

川普調停以哈談和，一度順利換俘，後又卡住。以軍為此打破停火協議猛轟加薩，屢屢炸死哈瑪斯高官，但更多加薩百姓同遭其殃。加薩近日爆發了一場大規模的反哈瑪斯示威，數千民眾高喊「哈瑪斯滾出去」、「哈瑪斯恐怖分子」、「我們要結束戰爭」等口號。看來，加薩百姓是受夠了。

不必親赴加薩，人們也能體會加薩居民的憤怒與悲哀。以哈開戰五百天以來，整個加薩幾乎被夷為廢墟，五萬平民因此喪命，兩百萬居民缺水斷糧。好不容易等到停火，人們可以重返家園，卻因換俘條件談不攏又遭轟炸。

用最簡單的算數檢視：二○二三年哈瑪斯對以色列發動突襲，一夕殺死了一千兩百名軍民，俘虜二五○名人質。其後以色列展開報復性攻擊，一年多來炸死五萬加薩居民，摧毀加薩一切建設，換回一百多名人質。而哈瑪斯的一夕英勇，則換得了加薩的煉獄處境；擄兩百多人的戰功，反送掉己方五萬平民性命。前後對照，這算什麼勝利和英勇？

鏡頭前的加薩人，一向都在怒控以軍的殘暴不仁；這回他們的怒火卻轉向哈瑪斯，因為已忍無可忍。哈瑪斯還想利用手上的數十名人質當談判籌碼，但從某個角度看，加薩兩百萬居民才是哈瑪斯真正的人質，利用他們的血肉之軀來博取國際同情。戰爭的殘酷，誰算得清楚？