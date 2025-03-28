聯合報社論／兩岸敵意螺旋上升中，賴清德出手要小心

賴清德總統日前將中國大陸定義為「境外敵對勢力」。在川普上任美中台關係未明之際，兩岸的緊張態勢有升高趨勢。圖／聯合報系資料照片

陸配「亞亞」被遣送返陸，當天兩方群眾鬧得沸揚，外界質疑政府是否處置過當，也憂心這類仇恨是否會波及其他在台陸配。接下來，又有網紅「小薇」和「恩綺」也將在月底前遭強制出境，恐怕又是一番風波。果然，就在「亞亞」返陸次日，大陸國台辦在官網開設「台獨打手幫凶舉報專欄」，作為回敬。惡意或不良操作會引發更多的惡意，兩岸敵意螺旋正迅速上升中。

亞亞因不當言論遭強迫出境，是台獨網紅八炯舉報，內政部立馬「重刑」侍候。但對於亞亞不當言論的具體內容，以及她三名子女的教養問題，政府公權力似乎缺乏謹慎的審度，因而受到批評。正因如此，大陸國台辦隨即推出「舉報」專欄反制，同日並公布了台灣八旗文化出版社總編輯富察延賀的罪狀，以「煽動分裂國家罪」判刑三年。這兩項宣布，從開放舉報及煽動分裂國家，都明顯有針對性。

國台辦的「台獨打手舉報」專欄開設後，當天就接獲三百多封舉報郵件。其中，網紅八炯、閩南狼首當其衝，黑熊學院相關的沈伯洋、曹興誠當然在列；就連內政部長劉世芳，綠委吳思瑤、黃捷，檢察官林達、林俊言，都遭舉報。雖說這些舉報未必有實質效果，但名單從網紅、綠委擴至政府公職人員，可見鎖定層面十分寬泛，顯示兩岸的敵意面向正在擴散。

亞亞遭剝奪依親權，雖然只是個案，但放在最近的政治氛圍中，卻具有指標性意義。賴總統最近發表「賴十七條」，直指中國大陸為「境外敵對勢力」，宣布恢復軍事審判，並對準幾名只不過聲稱「我是中國人」的基層公務人員開罰。甚至連北一女教師區桂芝主張台灣歷來屬於中國，也被民眾舉報；台北市教育局並去函北一女，要求說明。在這樣的脈絡中，陸配遭到鎖定並驅逐，都是情勢惡化的象徵。

中研院士陳培哲等七十五名學者及藝文人士近日發表聯合聲明，批評賴政府打壓言論自由，並要求捍衛台灣民主法治與和平安全，原因正在於此。他們關切的，是政府近期各方面以「反中」為名所進行的高壓管制，正在侵蝕台灣好不容易建立起來的民主根基及言論自由空間。至於驅逐陸配，涉及行政權的擅自擴張，未提出明確法源依據。

說穿了，國台辦要求舉報台獨打手，並非真的為打擊特定台獨分子，而是要讓賴政府及其外圍感到畏懼。賴清德要塑造的，其實也是同樣的氛圍和效果：要迫使異議噤聲，讓台灣社會陷入同仇敵愾的情緒，以便有利於他的統治。問題是，當兩岸社會間的善意土壤完全流失，戰爭的爆發就只剩時間的早晚而已。

亞亞只是一名匹婦，她就算鼓吹武統，既呼喚不了解放軍，也左右不了政局。但賴清德公布「十七條策略」，指對岸為境外敵對勢力，則是在扼殺兩岸和平空間，加劇北京以武力解決的決心。從實質意義看，他才是召喚武統的始作俑者，亞亞不過是隻代罪羔羊。

賴清德今年新年曾自詡，台灣走過黑暗專制，今天已成為亞洲民主燈塔。然而，他卻用一個個被側翼舉報、司法圍剿的受害者，在這島上堆疊出一座威權的高塔，豈不是諷刺至極？

網名「亞亞」的劉振亞，與筆名「富察」的李延賀，兩人都是陸配。更巧合的是，兩人都因統獨思想不同於兩岸主流，而觸怒當道：前者因鼓譟武統被台灣驅逐，後者則以煽動國家分裂被北京入罪。兩人此際同時被兩岸政府入罪祭旗，用來點燃敵對的狼煙。看到敵對螺旋上升，賴清德是感到快意的嗎？