經濟日報社論／時代變了 腦袋要跟著變

當下的世界正在劇變，我們必須深刻審視現實，揚棄固習，才能在這個流變的時代中作出理智抉擇。圖／AI生成

凡人都有「路徑依賴」的習性，深受歷史經驗和過去選擇的深刻影響，即使當下有更好的選擇，仍可能因為歷史路徑的約束而無法輕易改變。這種行為模式具有不可逆性，一旦進入某條路徑，轉向其他路徑的成本，包括技術、經濟或社會成本，可能非常高，而且某些決策會因為規模經濟、網絡效應或慣性而自我強化，結果往往是固有的思維阻擋了最佳選擇。

在穩定性高的環境中，路徑依賴還不致帶來太嚴重的錯誤決策，但在一個價值觀和行事風格劇變的時代，路徑依賴就可能醞生大問題。當下的世界正在劇變，我們必須深刻審視現實，揚棄固習，才能在這個流變的時代中作出理智抉擇。

整體而言，新時代最大的變化是既存的自由主義國際秩序崩解了，國際社會更趨向只見利益而缺乏道義的現實主義，意識形態中的核心價值被利益算計取代，去價值化的「交易政治」成為外交與經濟的互動模式，而且大國將分割全球的勢力範圍，各取所需。

川普總統最近洋洋得意，聲稱以高關稅恐嚇就逼使台積電乖乖投資美國1,000億美金，從此美國不再依賴台灣的晶片。這是何等只見其利而不見其義的現實主義思維！川普以停止援助逼迫烏克蘭簽訂稀礦資源不也如此？

國際關係基本上雖受叢林原理支配，但國際合作與分工也是常態，因為彼此都可從中獲益，因此經濟學或博弈論中有Positive-sum（正和）的術語，指的是參與者之間的互動或交易使得總收益增加，也就是所有參與者的利益總和為正數，大家都能從中受益，實現共贏。

最典型的事例是國際貿易：如果兩個國家通過貿易獲得了雙方都期望的資源或產品，這是一種正和局面。國家或合作解決問題亦然，比如企業之間的聯合創新，雙方都能從合作中受益，這也是正和。

戰後國際秩序的大部分基於這種理念，相信世界是一場正和博弈，即使參與的成本和收益分配不均，但參與其中的所有人都能從中獲益。這是國際貿易、國際法和國際聯盟的基礎，幾十年來，有效促進世界的繁榮與和平。

川普促帶來的世界觀，卻是只能看到零和博弈的贏家和輸家，據此而形成全球貿易的高關稅和保護主義取向的政策，貪婪而具掠奪性，不惜打破盟友體系。過去的國際貿易及各種國際合作總是認為將整個蛋糕做大，每個人分到的那份也就更大，但現在想法與作法變了，零和博弈成為新模式，以為總回報是固定的，所以每一次收益都是以某個人的損失為代價，因而陷入殘酷的戰鬥之中。

世界格局正進入大交易時代，商人思維將外交舞台和國際經濟變成了交易市場，在一切都有可交易的價格，由此而對世界格局帶來諸多不確定性影響。

關稅成了脅迫的籌碼，安全承諾成了報價單，盟友關係被利益算計取代。國際間的政經交鋒，無論是政策或是施壓，目的都是赤裸裸地謀求自身利益，意圖在對方妥協後達成交易。這種模式注定會給企業和國家的發展帶來動盪而凶險的外部環境。

世界新秩序的輪廓逐漸顯現，未來國際舞台的主角為「3+1」陣容，也就是美國、中國和歐盟這三大玩家，加上因烏克蘭戰爭而上檯桌的俄羅斯。這四方動態平衡的變化，將決定全球格局的未來走向，同時也影響著企業生存與發展的外部環境。其中的主軸是美中對抗。

過去七年，美國對中國發動關稅攻勢，對中國商品的關稅加徵高達100%；繼而是技術脫鉤，通過晶片禁令和高科技出口限制，直接衝擊中國科技產業。中國則依靠體制特性、經濟韌性和地緣政治槓桿牽制美國。

未來美國必將通過軍事優勢和技術封鎖，以更大力度遏制中國，雙方關係將陷入更加僵持，但已非民主與專制的對抗，而是利益的博弈，具有一切都可交易的可能性。