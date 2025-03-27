經濟日報社論／公股投信整併 應積極推動

金融總會暨銀行公會理事長董瑞斌。吳榮邦／攝影

台灣的投信市場長期由公股與民營機構並行發展，雖然目前市場規模已近10兆新台幣，但多數公股投信仍以傳統型ETF與共同基金為主，且難以有效發揮資金引導的領導地位，也因此各界高度關注公股投信合併的議題，不僅在於整併效益，更期待其對台灣發展亞洲資產管理中心產生正面的長遠影響。

金融總會暨銀行公會理事長董瑞斌去年即曾前瞻提出的「大合小」與「由下往上」整合策略，建議政府從規模較小、較不賺錢的金控子公司開始，並以體質較佳的子公司為主體進行整併，這不僅為整併提供了指引，也為化解公股合併面臨的工會反對和文化衝突問題提供可能解方。

然而，財政部近期發布的報告讓各界對公股投信的合併前景感到悲觀。報告聲稱四家公股金控在投信整併的可行性及綜效上「並無共識」，並提到各投信的不可替代性、整併缺乏規模經濟效益及員工意願不足等理由。這種觀望態度恰恰也反映了財政部長期以來忽視資產管理產業在國家金融發展的戰略價值，也因此讓台灣一再錯失提升金融國際競爭力的機會。正因為公股投信整併面臨挑戰，政府此時更應要求財政部投入更多資源與決心，主動推動這項關乎國家金融戰略的重要工程。

財政部報告擔憂投信子公司整併後，可能導致商品線及資金鏈流失，此思維過於狹隘，僅從個別金控集團角度出發，而非立足台灣資產管理產業的整體競爭力。事實上，公股投信整併後的規模優勢與專業互補，反而能強化其在金融集團中的價值定位，擴大產品多樣性，提升投資績效，進而吸引更多資金留在集團內。從最新分析來看，四家投信合併後將擁有近2,000億元的貨幣型基金規模，超越目前市場第一的民營投信；私募信託基金總規模將近100億元，亦位居市場前列；另外還具備兩張私募股權執照，足以積極發展實質資產投資策略。這些潛在優勢足以證明，財政部報告不應以保護既有「小而美」的架構為消極藉口，而應著眼於整併後能創造的更大價值。

目前四家公股投信各有專長：第一金投信在股票型基金與創新主題產品開發表現領先；兆豐投信在ETF經營與開發具顯著優勢；合庫投信專精於壽險通路收益型策略；華南永昌投信則在ESG與台股基金績效表現亮眼。整併後預期將能產生顯著的互補效應，不應以當前規模不足為由排斥整併，反而應將整併視為打破規模瓶頸的關鍵一步。

綜所皆知，台灣擁有豐沛之民間資金，又正面臨國家基礎建設升級的關鍵時刻，傳統財政支出與國內債券市場已難以單獨支撐長期發展，公股投信合併不僅能帶來規模優勢，讓公股投信跳脫傳統模式，開發更具策略意義的投資產品，例如：目前在立法院修法的REITs（不動產投資信託）已納入各種關鍵基礎建設，讓投資人能透過市場化工具參與國家發展，並獲得穩定收益；長期收益型基金，可以因應壽險資金與退休金之需求，開發具穩定收益特性的產品，提供符合長期資產配置需求的工具等；發展綠色金融投資產品，滿足國內外對淨零轉型之投資需求。

財政部應改變被動消極姿態，更加積極推動公股投信整併，並提供充足資源支持。首先，應建立清晰的整合路線圖與時間表。其次，設立專項資金支持合併過程中的系統整合、人才留任與文化融合。第三，協調金管會提供必要的法規支持與監管彈性。

台灣金融業正面臨轉型升級的關鍵時期，公股投信合併是構建具有競爭力資產管理產業的重要一步，財政部應拿出魄力與遠見，將公股投信合併提升到國家金融戰略的高度來推動，為台灣資產管理產業的未來發展奠定堅實基礎。