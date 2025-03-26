聯合報社論／俄烏開戰前的衝突惡化，賴清德勿一路照抄

在川普（右）和澤倫斯基（左）於公眾面前爭吵後，川普總統私下向助手們明確表示，華府與基輔簽下礦產協議，也不足以讓美方恢復對烏國的援助及情報分享。 （路透） 經過緊密談判，美國和烏克蘭的「礦產協議」，最近將恢復簽署。至於俄烏之間的停火協議，澤倫斯基已承認烏克蘭不可能加入北約，並同意舉行已拖延一年的大選，剩下的就是烏克蘭被占領土的分割問題。歷經三年惡戰，烏克蘭雖曾擁有歐美的大力支持，最後仍以國土淪喪、人民流離、礦權割讓、被迫承認敗戰作收，令人唏噓。被稱為「明日烏克蘭」的台灣，對這樣的情勢演變，能不怵目驚心？

拜登時代，烏克蘭享有美國的積極支持，獲得近兩千億美元援助，將戰事撐了三年，超乎世人想像。但川普一上台，烏克蘭立刻被迫投降，原因很無奈：烏克蘭太倚賴外國的援助，而美國一縮手，它便無以為繼了。川普要求停戰的理由很現實，但也很堂皇：一是美國不願再繼續填這個無底洞，二是不願美國被捲入「第三次世界大戰」，三是川普還想享有「和平締造者」的美名。

試想，若川普不願再將資源投入他國戰爭，不願美國被拖入第三次世界大戰，並逼著澤倫斯基結束戰爭；一旦台海發生衝突，台灣奢望美國第一時間前來馳援，會不會太不切實際？最近賴清德發表「賴十七條」，並直指中國大陸為「境外敵對勢力」，即被美國媒體指為「政治冒險」。《華盛頓郵報》批評，台灣領導人在維護台灣主權「不挑釁北京」上，一向維持「微妙的平衡」，但賴總統卻改變了這個平衡。當美國的外交風向在變，賴清德卻選擇在此時機藉故暴衝挑釁，會是明智的決定嗎？

如果回顧一下俄烏兩國戰爭前的交手，或許人們可以更了解這場戰爭的因和果。事實上，烏克蘭境內的盧甘斯克和頓內次克兩共和國，包括克里米亞在內，之所以發生種族衝突和獨立紛擾，主要都是蘇聯時代人口遷徙政策的後遺症，導致這些地區的俄國人比率高於烏克蘭人，他們卻備受歧視。基輔的中央政權則在「親俄」及「反俄」之間搖擺，二○一四年「廣場革命」後，「反俄」勢力當道，境內的族裔衝突便一路升高。每當俄裔居民因遭到不當對待而抗爭，莫斯科便出面干預。

在二○二二年二月下旬俄國對烏克蘭出兵前，兩國關係不斷惡化，而北約不斷「東擴」，更讓普丁感到芒刺在背。開戰前一年，俄烏間發生過兩次軍事危機，俄軍在烏東及克里米亞越界攻擊，甚至在邊境集結十萬大軍。美國情報機構曾示警俄國可能進攻烏國，但國際社會無法有效調停，一味觀望，歐盟則只能以「聯合軍演」做做樣子因應，終於只能眼睜睜看著俄軍入侵烏克蘭。

追根究柢，俄烏嫌隙起於烏國在內政上無法公平對待其境內俄裔居民，在外交上無力尋求有效的轉圜化解衝突，在軍事上則缺乏足夠的實力對抗敵軍。這些條件的「三不足」累加起來，失土割地是必然的命運，最終仍未能如願加入北約。過去三年，近千萬烏國人民流離失所，數萬人命喪戰場，這結局令人無言。但仔細想想，這場戰爭到底意義何在？如果事前有機會阻止的話，有誰曾努力過嗎？

反觀台灣，賴清德最近的一連串舉措，從宣布「賴十七條」、驅逐陸配、在社會內部尋找敵人、禁止觀光交流，乃至提升各項民防及戰備演練等，目的都在升高兩岸緊張。這些操作，對民進黨而言，固然都有打擊在野黨、讓異議噤聲的作用，但最後卻是以犧牲兩岸和平為代價。賴清德或許不自覺，他正在複製澤倫斯基挑起俄烏戰爭之路；但國人必須想想，戰爭的代價是他負擔得起的嗎？