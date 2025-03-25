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聯合報黑白集／模範公務員及老鼠屎
行禮如儀的「模範公務員選拔」，竟成「司法照妖鏡」。台北地檢署推薦的三位檢察官，在檢審會票選中，居然全軍覆沒。從推薦名單看，就知結果不意外，三人中就有兩人是承辦柯文哲案的檢察官。若不說是模範公務員選拔，外界還以為是推薦「對民進黨最忠誠」公務員。
三人之中，以偵辦柯文哲「京華城案」的林俊言爭議最大。北檢有上百位檢察官承辦許多重大案件，除了柯案，難道再無其他「優秀檢察官」可薦？或者是，北檢只想藉「推薦模範公務員」上下交相賊？
北檢的心思卻弄巧成拙。檢審會開會前夕，柯案偵辦爭議噴湧而出。到醫院偵訊沈慶京，卻未錄音錄影，還騙外界是去「視察」。另傳出，以「不雅影片」向柯文哲逼供。至於選擇性向綠媒洩密，更是系統性犯罪。可以說，北檢失去人民信任，也玷辱了司法。
林俊言等人落選模範公務員，民眾黨大酸，北檢推舉違法濫權檢察官，形同宣示「逢迎拍馬」、「迎合上意」才是辦案標準。北檢崩壞其實非始自柯案，在蔡政府任內，便已淪為民進黨側翼打手。柯案不是開始，恐也不是結束。
好在北檢標準，不等於司法界標準。北檢推薦「老鼠屎」當「模範公務員」，被檢審會打臉。從這點看來，在政治控制司法的漆黑中，法界仍然閃爍著些許微光。
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