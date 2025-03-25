經濟日報社論／川普關稅戰恐加速國內房價下跌

根據近日揭露去年第4季及今年前二個月的住宅交易價量資訊，國內房價已於去年第4季反轉向下。 聯合報系資料照

根據近日揭露去年第4季及今年前二個月的住宅交易價量資訊，國內房價已於去年第4季反轉向下。隨著川普近來打關稅戰以及要求台積電至美國擴大投資，未來國內房價恐進一步下跌，跌幅則取決於關稅戰的強度。

和2023年相比，2024國內住宅市場的交易價、量齊揚。在全國建物買賣移轉棟數方面，2024年的35.1萬棟較2023年增加14.2%。在房價方面，以預售屋為例，2024年房價較2023年平均上漲10.6%；其中以台北市上漲1.5%為最低，而其餘五都及新竹縣市的漲幅都超過16%，新北市甚至上漲36.5%。

不過，2024年的住宅房價上漲集中在前三季。在9月央行實施第七波打房措施後，住宅市場在第4季的交易價、量皆萎縮。以六都及新竹縣市的預售屋市場為例，交易量的季縮幅度都超過40%。至於交易價格，除新北市季增0.8%外，其餘各都會區皆季減，而其中桃園市及新竹縣市的季減幅度皆超過7%。再觀察各都會行政區的第4季成屋價格，則以和台積電投資設廠相關地區的跌幅最重，其中台中沙鹿、台南新化、高雄岡山及新竹竹北的季減幅度均超過11%。

目前關於今年前二個月的住宅市場交易價、量資訊並不多。和去年前二個月相比，今年前二個月六都建物買賣移轉棟數減少25.1%。而在價格方面，僅有台北市及新北市的資訊；其中，台北市今年1、2月中古屋房價分別較上月減少1.4%及1%，而新北市今年1月房價下跌0.1%，2月房價則上漲1.9%。

影響未來國內房價的主要因素，包括預期電價調漲、台積電對美國加碼投資，以及川普的關稅政策。首先，據央行評估，若今年電價不調整，則預估今年CPI上漲1.89%。不過，由於在野黨反對行政院於今年度總預算補貼台電公司1,000億元方案，因而經濟部勢必要調高電價。而這會加速國內通膨，導致央行面臨升息壓力，故不利房價表現。

其次，台積電增加1,000億美元投資於美國先進半導體製造。之前，台積電已於鳳凰城進行650億美元的投資專案。台積電今年初預估其今年資本支出約400億美元。若其將投資於美國的1,000億美元分散在未來五年，則預估會排擠其原先預訂於國內投資金額的半數。近日又傳出川普主動將台積電對美國的投資加碼至2,000億美元，以及台積電將揪團與英特爾合資的消息。台積電大幅增加在美國投資，不但會減少在台灣僱用員工，甚至必須派遣一些員工至美國，故將不利新竹、台中、台南及高雄等地的住宅房價。

最後，川普以關稅為手段，迫使美國的跨國企業回歸以及生產重要戰略物資的外國跨國企業移轉至美國生產。川普幾乎未付出任何成本，即迫使台積電承諾大幅增加在美國投資。若日後川普對各跨國企業的威脅屢見成效，則不見得需要將高關稅政策付諸施行。

不過，川普關稅戰所導致的政策不確定性，已對全球經濟產生不利衝擊。去年美國占我國進口市場的11.8%以及出口市場的23.4%，因而關稅戰除不利我國出口表現外，也會透過我國進口美國產品的價格增加，而加劇我國輸入性通膨，故不利房價表現。

川普有恃無恐的進行關稅戰，是因美國為貿易逆差國，且其去年進口及出口占GDP的比重僅分別為14%及10.9%。反觀台灣為貿易順差國，且去年進、出口額分別占GDP的49.6%及59.7%，因而受到關稅戰的負面衝擊會大於美國。這導致在川普任期內，我國房市展望並不樂觀。不過，預期國內房價下跌卻有助青年人結婚及生兒育女誘因，長期來看，或許可改善我國勞動人口快速萎縮的趨勢。