經濟日報社論／川普箭頭對準全球航運

川普箭頭對準全球航運。路透

美國總統川普為讓美國造船業重振雄風，除了仿效晶片業，提供特別稅收優惠和資金，還準備對中國船廠維修徵收200%關稅，中國商船進美國港口，每艘徵收50萬至100萬美元入港費，此計畫可能讓海運運費飛漲，並導致全球供應鏈陷入新一輪混亂。

美國二戰後曾是世界最強大造船國，擁11家海軍造船廠和數百家民間造船廠，但是造船業屬於勞力密集產業，逐漸往亞洲遷移，1983年至2013年約300家造船廠消失，目前僅剩四家造船廠可造大型船舶。反觀中國造船年產力約2,325萬噸，美國只有10萬噸，中國是美國232倍，據美海軍情報局評估，一旦開戰美國處境堪憂。2023年中國造船噸位占全球53%，已連續15年全球第一，韓日各占27.7%、9.15%，美國僅占0.2%。

根據路透取得的行政命令草案，川普將對中國大陸製貨輪，及旗下船隊有中國大陸製貨輪業者收取高額港口停靠費，藉此籌措復興美國造船業所需資金，並削弱中國在全球造船業的主宰地位，更重要的是，美國將要求盟友也採取類似行動，否則將面臨美國報復。川普新任命的聯邦海事委員會（FMC）主席索拉17日接受訪問時證實這項措施，並表示，美國應該「以牙還牙」，對中國大陸製造的船舶收費，用來補貼美國本土造船業。為了執行此項計畫，川普還簽署行政命令，設立直屬白宮的造船辦公室，減少對中國船舶依賴，強化美國海事能力。

全球最大的中國遠洋海運集團參與的中國船東協會，對擁有或訂購中國船隻的貨運公司徵收高額港口進入費，已經提出抗議，稱此舉違反了世界貿易組織的規則，也違反2003年《中美海事協定》。航運業者警告，美國的提案一定會引發供應鏈混亂，讓美國消費者每年損失300億美元，並使美國出口產品的運輸成本翻倍。全球最大的航運集團「地中海航運」（MSC）警告，若對中國船舶徵收港口費，亞洲至美國航線的40呎集裝箱運費可能會大增800美元，這一額外負擔最終將轉嫁給消費者。

川普要振興造船業，背後當然有國防的考慮；目前美國僅剩的造船廠，造新船都已來不及，軍艦大修的需求，只好尋求南韓與日本的協助，可藉此拉攏印太的盟邦；但也因為滿足美國海軍的需求都來不及，美國造船廠無法滿足澳洲之前訂購的三艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，這意味著拜登總統與澳洲簽署的AUKUS協議，可能面臨毀約的危險。

民用造船能力與建造軍艦的能力密切相關；華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近日發布報告提到，外國買家間接成為壯大中共解放軍的主要推手，因為替中國海軍建造軍艦的造船廠，往往也接單建造商用船隻。

這些船廠有75%的訂單來自日本和南韓等美國盟友，以及新加坡和台灣，而外國公司向這些造船廠下單，等於以財力資助中國海軍的現代化。報告中尤其提及，長榮海運公司的現役船隊中有15%是在專門負責建造解放軍的中國船舶工業集團公司（中船集團） 旗下造船廠建造。

目前美國種種增加費用的措施，有人認為這就像川普威脅的關稅一樣，雷聲大雨點小，先恐嚇，再協商，但是川普考慮的是更長遠的國際物流的戰略運輸問題，譬如戰略要地：大西洋與太平洋的咽喉要道-巴拿馬運河，以及歐美夢想了幾百年、從歐洲到美洲的捷徑「西北航路」所必經的格陵蘭島，都是川普公開宣布不惜武力要占據的。

至於現在的戰略瓶頸，如被葉門叛軍所掌控的紅海，船隻被迫繞道好望角，美國會排除障礙，即使不惜一切下令轟炸胡塞青年組織，由此可見，川普看似瘋狂，其實對全球航運有自己的一套看法，小看他的人，後來都會得到教訓，吃上苦頭。