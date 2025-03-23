經濟日報社論／魔鏡魔鏡 誰是美國最偉大總統？

川普就任二個多月來，世界各國莫不嚴陣以待。路透

川普就任二個多月來，世界各國莫不嚴陣以待。他延續前次任期「讓美國再度偉大」（MAGA）的口號，提出「對等（reciprocal）或鏡子（mirror）關稅」概念，作為保護美國產業利益的政策。這面關稅「魔鏡」引發了各國的關注與不安，一場全球貿易爭端及其對國際經濟秩序的威脅，隱然成形。

關稅通常被視為一個國家為了保護自身產業發展，發揮進口替代效應，進而轉化為擴大出口的政策工具。在提倡貿易自由化的年代，關稅是主要的貿易障礙之一，也是各國競相協議調降的租稅標的。從關貿總協定（GATT）談判至世貿組織（WTO）的成立，世界各國的平均關稅稅率皆普遍呈現下滑的趨勢。除了農產品及開發中國家等少數特殊情況外，一般國家的關稅稅率大都維持在較低水準，藉以促進貿易的自由流通，創造各國共同的經濟利益。

此外，還採行了「最惠國待遇」條款，亦即「締約國一方給予任何第三國在貿易、關稅等優惠和豁免，也都給予締約國對方國家。」換言之，簽約國給予其他國家的任何優惠，亦必須適用於簽約國之間。其中又分「有條件」與「無條件」兩類，所謂條件指的是「以受惠國作出與第三國承諾相當的承諾為條件」，亦即簽約國取得最惠國待遇係以「互惠」為前提。惟自GATT協定以來，各國直接相互給予無條件的最惠國待遇，早已成為現代國際貿易中重要的基石與特徵。

近數十年來，世界各國在WTO的要求下都同意並遵守這項原則；一方面逐漸調降關稅稅率，減少貿易障礙，另方面擴大參與締約的國家，改善國際貿易的公平性。美國一向支持WTO這個規定，甚至在1998年把最惠國待遇改名為永久正常貿易關係（PNTR），從此美國的最惠國待遇變成自動給予所有國家。川普目前的作法，正在朝廢除PNTR的方向前進。

其實，川普第一任時就已對中國及某些商品提高過關稅，並強調「別人課美國多少稅，美國就應課別人多少稅」的概念。據此，美國將逐一檢視各國對美每項進口商品的關稅稅率，若高於美國對該國進口相同商品之稅率者，美國便會將稅率提高至相同之水準。這種依不同國家訂定不同稅率的作法，與「最惠國待遇」所強調的所有國家一體適用的「非歧視原則」完全背道而馳。

根據經濟學家Griswold於2019年發表的研究，採用對等關稅將對美國本身造成重大傷害。首先，提高關稅會導致美國消費者與生產者實質成本增加，不利美國經濟。其次，美國關稅稅則會變得難以想像的複雜，從2,916項提高到28,716項之多，行政成本劇增。其三，這項舉動估計將影響到約6,000億美元的進口商品，勢必引起各國的報復與反制。其四，美國單方面的決定關稅，不但破壞了多邊協議的貿易規則，也連帶讓美國的出口喪失掉享受低稅且無歧視待遇的機會。

由此可知，川普的關稅政策絕對不是單純從經貿的角度思考，其中更涉及美國複雜的國際關係與地緣政治策略。面對此一變局，各國無不紛紛祭出反制與報復措施。台灣置身其中，自亦無法避免受到影響。

根據關稅法規定，他國對台灣輸出之貨物，給予差別待遇，使台灣貨物較其他國家在該國市場處於不利情況者，財政部得決定對該國貨物另徵適當之報復關稅。然而，就目前台美關係言，我們恐怕連這個籌碼都難以有任何使用的可能性。

川普的關稅政策其實「敵我不分」，得罪了許多傳統的盟友，國際貿易的「世界大戰」已然爆發。面對白宮牆上的這面魔鏡，川普每天都聽到了「你是美國最偉大總統」的稱頌。於此同時，世界各國都奮力的在鏡子裡面尋找生存或抵制的答案。只是，不知賴政府從這面鏡子裡看到了什麼 ?