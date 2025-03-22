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聯合報黑白集／防災士大點將

聯合報／ 黑白集

立法院內政委員會審查災害防救法部分條文修正草案，政務次長馬士元表示，已整合跨部會培訓防災士，且另有一個管道是專案強化，讓計程司機、公寓大廈管理人員接受訓練。 記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會審查災害防救法部分條文修正草案，政務次長馬士元表示，已整合跨部會培訓防災士，且另有一個管道是專案強化，讓計程司機、公寓大廈管理人員接受訓練。 記者張曼蘋／攝影
正當賴政府「抓共諜」及「備戰」的風聲四起，內政部傳出，將把計程車司機和公寓大廈管理員都納入「防災士」訓練，連同役男要組成「十萬防災大軍」。表面上，這是響應賴總統的「強化全社會防衛韌性」，實際上卻帶有戰爭動員的意味，計程車司機工會率先表示反對。

內政部的「防災士」培訓，原是要提升民眾自主救災的能力，應鎖定各業相關的工安、保全人員為主。如今突然任意擴大點將，小黃運將和公寓大廈管理員都「中獎」，民眾當然備感狐疑。是政府目前的人力不足以對付特殊狀況了嗎？還是真的要準備打仗了？

再說，徵召某行業人員當防災士，都不必有法源嗎？政府官員若手隨便一指，就說「你們先來」，那這個國家跟戒嚴或威權有什麼兩樣？計程車司機如果被徵召受訓，他就無法如常工作賺錢，內政部跟運將工會溝通過嗎？至於大廈管理員，多數都是從正職退休的人員，年齡偏高；賴政府指定他們擔任防災工作，絕對稱不上是什麼高明主意。

去年軍方要求宮廟支援存放彈藥，人們就看到，政府正把民間社會一步步拉進戰爭。義務役剛剛延長為一年，最近，又傳出美方要求增為兩年。現在，在賴清德「全社會防衛韌性」的奇想下，連運將和大廈管理員也要被推上火線支援，那下一個將輪到誰？

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