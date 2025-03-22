經濟日報社論／金價創新高的啟示

國際黃金現貨價格已經突破每盎司3,000美元大關。新華社

國際黃金現貨價格已經突破每盎司3,000美元大關，不斷創下歷史新高；金價自2024年初以來飆漲了近1,000美元，漲勢猛烈，市場更已預期今年底時金價可能上看3,500美元或更高。這波金價輝煌的背後，源自避險資金大量流入金市，加上各國央行增購黃金做為儲備，直接反映了市場對美國總統川普政策不確定性的恐慌快速蔓延，以及對經濟前景的憂慮正不斷升高，凡此都彰顯當前世界正邁入關鍵變局，政府當局應有迎來全球政經大動盪的高度警覺。

歷史不會重演，但總是驚人地相似。1929年10月28日美國股市暴跌，即為史稱的「黑色星期一」，一般常視為「經濟大蕭條」的引爆點；「經濟大蕭條」為期長達十年，這段期間全球經濟衰退，出現大量企業倒閉及失業潮，民生陷入困境。儘管後來的經濟學家對於發生大蕭條的原因有不同觀點，但多認同是各項事件及政策的總和所致；彼時政經環境與今時有異，但包括泡沫溫床、關稅壁壘等諸多現象都有相似之處，不由得令人心驚。

環顧當前情勢，首先，在股市方面，美國銀行最近才預測美股目前的泡沫程度已達歷史最高，且火熱程度超越了 1960年代追捧50檔大盤股的「漂亮 50」泡沫和1990年代末的網絡泡沫。同時，川普上任後祭出強硬的關稅政策，使得地緣政治與金融市場飽受巨大壓力，加上遍地烽火，全球股市劇烈波動。以史為鏡，泡沬環境常常就是股市崩盤及引爆金融與經濟危機的導火索。

另一方面，美國國債仍在快速擴增，這也是川普2.0打算精簡政府組織、大幅削減支出及開啟關稅大戰的原因。根據美國財政部發布的最新統計，截至3月12日，美國國債總額已逾36.2兆美元，財政前景不容樂觀。美國國債危機一直是危及全球金融市場的潛在不確定性因子，若是處理不慎，早晚會成為全球金融市場的大麻煩。

近期市場湧現強烈不安心理，特別是針對經濟前景的憂慮，川普上周在接受福斯新聞專訪時還親口說出，美國經濟正面臨過渡期，不排除關稅政策引發經濟衰退的可能 性，隨後股市一度大跌。之後。美國財長貝森特更直白地表示，白宮正致力於防止一場金融危機，不保證經濟不衰退。聽到如此的談話，投資人怎麼會不擔心，金價的飆升可謂其來有自，閃亮行情的背後，「川普衰退」的風險正在加劇。

美國同時對墨西哥、加拿大、歐盟及中國大陸掀起無差別關稅戰，引來各國對等反制，促使貿易保護主義抬頭，導致美國經濟衰退風險機率升高，很多經濟學家對此表達憂慮。摩根大通經濟學家認為，美國經濟衰退風險已從30%升至40%；美國前財政部長桑默斯更悲觀地預期，由於政策急轉，美國經濟衰退風險已從10-15%衝上約50%。美國密西根大學最新公布3月消費者調查報告則顯示消費者信心劇降，通膨預期及失業憂慮急升，川普政策打擊經濟展望的效應開始顯現。

綜上所述，川普2.0上台才二個月，已顛覆全球地緣政治、貿易秩序及金融體系等原有格局，各領域都出現高度不確定性，恐慌日益升高，在找回新的均衡態勢或政策影響塵埃落定之前，將不免歷經一些陣痛、甚至是災難。我們無意危言聳聽，更不樂於看到世界重蹈1930年代經濟大蕭條的覆轍，但當局不能不審時度勢，當此變局前夕，針對經貿、金融、外交及兩岸關係等可能發展，責令各相關部門預先做好因應最壞衝擊的充分準備。