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聯合報黑白集／「臨危無感」的國民黨

聯合報／ 黑白集

大罷免延燒，民進黨不斷添柴火，TVBS民調顯示國民黨立委徐巧芯罷免同意57％，白營呼籲，藍營要力保自家同志。圖／聯合報資料照片
大罷免延燒，民進黨不斷添柴火，TVBS民調顯示國民黨立委徐巧芯罷免同意57％，白營呼籲，藍營要力保自家同志。圖／聯合報資料照片
TVBS民調，松信區選民五十七％支持罷免藍委徐巧芯，震驚政壇。這是「會去投票」者回答的結果，其中「一定會投票」的人，支持罷免者更達六十二％。亦即，就算在深藍選區，贊成罷免徐巧芯也超過反罷免者。

綠總召柯建銘高唱大罷免，藍營原不以為意，但近來的情勢發展，證明並非老柯一人暴衝。基本上，是政府機器總動員，聯合所有可掌控社會力量，用最大力道運作，就是要完成罷免反攻「大業」。

不少綠營人士深具革命心態，視異己為必須打倒的撒旦；歷經蔡政府八年，更已將隨心所欲視為當然。如今國會少數造成的束縛，如同二○一八年丟失高雄市長，簡直是奇恥大辱；在強烈的扭轉意志下，從而展現驚人動力。

反之，國民黨仍在缺乏危機意識與自亂陣腳間擺盪。面對罷免一階段連署卅五比零，與賴清德「十七條」，只能喊出「反廢死」與「反戒嚴」公投。但公投時程操之在賴政府，題目能否成案也有問題，若再受挫，氣勢必然深受挫折。

近年幾次對決，藍營不乏原占優勢、卻因輕敵而出昏招，最後被逆轉的例子。蔡英文口中「比我想像更兇」的賴清德，若達成這場翻天覆地的「奇蹟」，剛愎性格勢必發揚到極點。屆時，面對「權盡其用」的賴神，在野勢力恐怕只能緬懷蔡政府的「好日子」了！

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