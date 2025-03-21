經濟日報社論／提防日本金融市場可能震盪

日圓匯率暗潮洶湧，此刻的日本金融市場有著風暴可能將至的陰影。路透

美國川普政府已經開始對進口鋼鐵和鋁課徵25%關稅，並揚言自4月2日起對進口汽車等產品加徵關稅。川普關稅政策帶來的不確定性，以及可能引發的貿易戰，直接牽動日本金融市場後市；日本銀行（央行）貨幣政策先保持觀望，但日圓匯率暗潮洶湧，此刻的日本金融市場有著風暴可能將至的陰影。

在2月因為物價高漲以及日銀鷹派放話，使得10年國債殖利率急升，為此日銀總裁表明會機動加購國債，之後國債殖利率明顯被壓制，但3月之後殖利率再次升高，這次日銀總裁說，長期利率是市場預期短期利率變化的「自然姿態」。為何2月10年國債殖利率飆到1.45%時，日本政府喊苦，日銀介入。但到了3月利率衝到1.57%時，日本政府沉默，日銀說一切自然。

日本政府與日銀的態度轉變，來自美國的壓力是主因。川普已經揚言要對各國進行對等關稅的報復，進口汽車關稅可能達25%，這成為日本政府的頭痛問題。日本在2024年出口148萬輛汽車到美國市場，汽車占日本出口美國商品總值的28.3％。而目前日車出口到美國的關稅大約是2.5%，一旦上升到25%，將會嚴重打擊日本產業與經濟。

日本政府非常努力爭取不要被列入4月2日對等關稅名單。經濟產業大臣3月10日還去華盛頓溝通，但是沒有獲得豁免的承諾，11日消息傳回日本，日本股市開盤即重挫，豐田汽車等出口產業股票大跌，盤中日經指數一度跌破36,000點，創半年來的新低。

但日本政府依舊不放棄進入豁免名單的希望，高度警覺美方的各種意見。川普3月3日在白宮說明提高關稅的理由時、提到中國大陸和日本讓貨幣貶值，雖然日本財務大臣立即做出反駁，說日本沒有故意放貶日圓。但川普的日本放貶貨幣說，對日本政策與金融市場都起了影響。

日本政府自2022年來進場干預匯市，都是阻止日圓過貶，並不符合川普所說故意放貶。但從比較大的角度來看，日銀長期維持貨幣寬鬆，正是日圓貶值的元兇，也因此川普發言之後，日銀進場購買10年國債以防止殖利率過高，此量化寬鬆操作就很難施行。也許是日銀的縮手，亦或是市場預期日銀的顧忌，川普發言後日本10年國債利率一周內從1.4%衝到1.57%。

在外匯市場也因川普發言，從2月下旬1美元兌換150日圓的價位，一周內衝到146，是去年10月以來的新高。更令日本市場人士擔心的是，期貨市場投機性日圓多單，從2月起急速增加，到3月上旬已經有13萬口淨多單持倉，是本世紀以來新紀錄，市場人士稱為「日圓多單泡沫」。

然而美國期貨市場的日圓投機泡沫，破滅後往往會有強烈的反方向震盪。2024年7月日圓空單泡沫破裂，18萬口淨空單倉位在一到二個月消解，但同時日圓歷經急升值，兩個月讓美元兌日圓價格從161飆升到140。現在日本市場人士擔心，目前的日圓多單泡沫破滅後，可能讓日圓急貶，同時也成為川普攻擊日本放貶貨幣的新藉口。

不過也有市場人士認為，現在的日圓多單買氣與日銀升息趨勢吻合，就算短期內熱錢獲利了結也不會出現恐慌。一個明顯證據是，日本三大銀行中最看貶日圓的三菱UFJ，預估日圓6月底價位為1美元兌152日圓，只是比現在市場價格小幅貶值。

可能是川普的關稅啟動，正虎視眈眈逼近日本，同時美國期貨市場也在豪賭日圓會繼續升值，這可能引發日圓劇烈震盪。在這關鍵時刻，日銀19日的政策會議決定政策利率維持0.5%，冷靜觀察川普貿易政策可能帶來的風險。台灣政府與商界也莫忘我們可能躲不過川普關稅，同時若發生日圓急貶，將會對台灣產業界帶來新壓力。