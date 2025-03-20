聯合報黑白集／裝傻的與邪惡的

民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者葉信菉／攝影 民進黨總召柯建銘成功喚出「大罷免」的妖風，賴總統更祭出「賴十七條」跟進其「大出場」預言，老柯為此得意洋洋，顧盼自雄。近日他將矛頭對準台中市長盧秀燕，說人家都叫你「盧媽媽」，就應該回歸家庭，「不要再選總統了」。對此，盧秀燕只淡定回一句：「媽媽原諒你」。

對於柯建銘的說法，外界的批評多集中在他「男性中心主義」論調，認為他抹煞了女性從政的優越性，是赤裸裸的歧視。有人直呼他「沙豬」，連小綠「時力」都要求他道歉。但自認呼風喚雨的老柯，拚了老命要當民進黨「逆轉國會」的英雄，豈會在乎這點批評？

更令人傻眼的，是閣揆卓榮泰的回應。他先裝傻說，有空時會問問柯總召「在指涉誰」；被點破後說，這也許是柯建銘「對母愛的回憶」。卓揆藉著裝傻，把一個醜陋的政治事件用「母愛」包裝，表現出倒人胃口的包庇。民進黨的道德正義，歷經「轉型正義」洗禮，如今只剩下「邪惡有理」的變形金剛了！

對老柯的流彈，盧秀燕以一句「媽媽原諒你」作答，算是乾淨俐落，也保持了「盧媽媽」的優雅。但也有評論者認為，老柯的冷箭，其實在預告賴政府下波「射燕」攻勢；盧媽是藍營當前最強箭靶，絕不可掉以輕心。當裝傻的假藉慈愛來美化邪惡，正人君子還能不謹慎嗎！