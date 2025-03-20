經濟日報社論／台灣要小心AI泡沫

AI示意圖。（路透）

輝達的GTC（GPU Technology Conference）登場，主題鎖定AI代理、機器人技術，以及加速運算的未來發展，其中的重點還是人工智慧（AI）。大量資金湧入AI，各大企業爭相布局，似乎無人願意錯失這場AI革命的良機。但在表面繁榮之下，許多專家開始發出警告，指出當前AI熱潮可能又是一個「科技泡沫」。

微軟最近縮減美國資料中心的租約，引發市場對AI投資過熱的疑慮。微軟CEO納德拉坦言，目前AI的經濟價值尚未充分驗證，市場對AI的高期望可能導致泡沫形成。這種現象對台灣的伺服器製造商產生衝擊，尤其是華碩、廣達與緯創等廠商。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼也指出，當前AI熱潮與1990年代的網路泡沫類似，但如今AI市場主要由微軟、Alphabet（谷歌母公司）、Meta（臉書母公司）、亞馬遜等大型科技公司主導，並不是AI讓這些公司賺大錢，而是這些企業希望透過AI進一步鞏固自身市場地位。克魯曼預測，此次泡沫可能透過政府補助實現軟著陸，而非全面崩盤。

歷史上每次重大技術創新初期皆引發資金過度投入，最終導致泡沫破裂，AI市場同樣面臨這種風險。雖然各大公司仍計劃持續大規模投資AI，但市場目前只重視技術供應端，忽略了實際需求與商業化模式的困境，加上中國AI廠商推出低成本高效能產品如DeepSeek，更增加了市場競爭壓力。

從經濟學角度來看，「泡沫」指的是資產價格因市場炒作而大幅超過其內在價值，最終導致價格崩跌，給企業和投資者帶來嚴重損失。2000年的網路泡沫和2007年的房地產泡沫都是典型例子。現今AI產業所呈現的特徵，與過往這些泡沫有諸多相似之處。

AI產業存在諸多泡沫跡象，如矽谷的新創公司AI估值遠超實際盈利能力，而科技大公司仍在大筆投資AI，卻遲遲未見實質的盈利模式，導致市場逐漸出現對AI投資持續性的質疑。

這些質疑並非空穴來風。許多企業與投資機構逐漸意識到AI帶來的回報可能遠遠未達到最初預期。以微軟為例，其財務長坦言，AI投資回報可能需長達15年以上才能真正實現，Meta財務長亦指出，AI短期內不會對公司收益產生明顯貢獻。由此可見，即便是全球頂尖的科技企業，也無法保證短期內從AI投資中獲利。

此外，傳統企業導入AI技術也非易事，企業在AI上的花費往往容易失控，因為人們常被AI的噱頭所迷惑。但AI泡沫即使破裂，並不意味著AI技術的終結；相反地，正如網路泡沫破裂後，谷歌和亞馬遜等巨頭仍從中脫穎而出，成為改變世界的企業，AI技術本身的潛力依然巨大。即便泡沫破裂後，AI仍將持續成為企業提升效率、降低成本的重要工具。

未來數年，AI產業可能經歷一次現實調整期，投資者與企業將逐漸從狂熱走向理性，更注重AI的實質效益與永續發展性，包括節能減碳的綠色AI、AI的倫理治理與風險控管，以及更加嚴格的法規監管。

對於台灣企業而言，這是關鍵的轉型契機。台灣的製造業、科技產業皆具備深厚的硬體基礎與技術實力，應積極投入具有實質商業價值的AI應用，避免盲目跟風炒作。唯有務實的發展與謹慎的投資，才能確保在泡沫過後，台灣依然能站穩腳步並掌握下一波AI科技發展的契機。

AI產業正站在一個關鍵的十字路口。企業與投資者應以更為務實與謹慎的態度面對，應聚焦在如何有效運用AI技術來真正提升企業價值與競爭力。

泡沫終究會破裂，但AI的技術革新仍將持續前進。關鍵在於企業如何理性且務實地運用這項工具，將其轉化為提升經營績效與競爭力的強大助力，才能讓AI產業在這波調整之後真正走向健康與永續的發展道路。