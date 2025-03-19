聯合報黑白集／川普又喊價

川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。 （路透） 川普再讚魏哲家是「商界最受敬重的人之一」，帶兩千億美元投資，美國不必再依賴台灣晶片。距台積電白宮記者會才半個月，川普就擅幫台積電加碼投資額，難免引人疑慮「矽盾變成提款機？」對此，台積低調回應「一切以宣布的為準」。公司正忙接待亞歷桑那州長，她來台挖角半導體供應鏈。

魏哲家走出白宮後，川爺已兩次提「兩千億」。日前，傳出台積電可能聯手輝達等業者運營英特爾，英特爾執行長也隨即換人。接著，亞歷桑那州長來台，向台積供應商招手。川普棋局似正在合圍。業界分析，兩千億可能是川普對這筆投資設定的規模，目標不只台積電，而是要挖產業生態鏈。

業界憂心，半導體供應鏈赴美，利潤恐被稀釋，乃至人才資金外流等衝擊。然而，綠媒和側翼專注考究川普加碼談話的文法，澄清他無意「忘記台灣晶片」。面對川普力促晶片產業「脫台赴美」，賴清德兀自堅持穿「東拓美洲大陸」的國王新衣。

亞歷桑那州長不像川普，眼中只有魏哲家。她來台招商，沒忘記晉見賴總統。希望威廉別只關心自己被世界看見，也要記得替業者爭取赴美設廠待遇，不能只送不賣。

美國總統狠加碼，州長拚招商。台灣呢？人們只看到，經濟部長自家公司搭台積電便車行銷世界，但政府替台灣招了什麼商？