聯合報社論／沒成本觀念的政府，人民註定被剝三層皮

行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）在立法院回答水電價可能調漲的話題。 記者季相儒／攝影 經濟部預計下月調漲電價，平均漲幅達六%，近千萬戶家庭及小商家將受到影響。賴政府選在此際漲電價，目的很明顯：是要凸顯在野黨聯手刪除台電一千億元補助之不合理，進而為「大罷免」添加汽油助燃。對挺綠的民眾而言，這招或許有用；但對理性選民而言，此舉卻可能招致反效果，看穿賴政府執政不力又不惜「以民為壑」的險惡用心。

通膨當前，若調高會帶動「萬物齊漲」的電價，是令人反感的「惡政」，過去政府都會設法避免。但是，為何這次賴政府卻做得如此意氣昂揚？原因就在，民進黨一心只顧著消滅政敵，已渾然忘記「人民的疼痛」是什麼感覺。又或者是，賴政府就是故意要讓人民疼痛，燃起他們「討厭在野黨」的怨恨，然後坐收大罷免的豐碩戰果。問題是，這種「恨意轉嫁」的如意算盤，會按照賴清德的劇本如實上演嗎？答案恐怕不然。

過去三年，行政院總計補助了台電四千億元，現在再追加一千億元，這對台電有止血作用嗎？其實沒有！到去年底止，台電總計虧損四二○○億元，今年財務黑洞還以每月一百億元的速度擴增。不僅如此，過去三年政府以「反映成本」為由四度調漲電價，台電仍繼續虧損。如今賴政府還是同一說詞，一樣的補貼，一樣的漲價，卻始終不調整錯誤的能源政策。不對準病灶下藥，光靠補貼及漲價，如何讓台電起死回生？

台電原是國營事業「金雞母」，員工素質整齊，年年有可觀盈餘。但歷經蔡政府「非核家園」能源轉型的壓榨，如今卻變成一個仰賴補貼度日的「病雞」，每天只剩下舉債苟活。問題就在，民進黨是個「缺乏成本觀念」的政黨，很會勾勒願景藍圖，長於宣傳動員造勢，對錯誤政策卻怯於認輸認錯，一路用意識形態把台電帶上「入不敷出」的不歸路。

民進黨政府對台電缺乏成本觀念的例子，俯拾皆是。例如，核能每度電成本是一・六元，且不製造碳排；而燃煤是二・五元，燃氣是二・九元。民進黨卻大肆推動廢核，而讓昂貴又汙染的火力發電占比達到八成。可議的還不止如此，政府更強迫台電向民營電廠以高價購買綠能，民間電廠的風電成本是六・五元，光電成本是四・六元，都遠高於台電自身的綠電成本。如此「買高賣低」的結果，當然導致台電虧損累累；政府表面上保障了民間綠電的發展，卻把台電推入深不見底的火坑。

最近，經濟部評估經長郭智輝「菲律賓種電」的狂想，報告出爐，再次印證「沒有成本觀念」的決策多麼瘋狂。郭智輝原稱，我國可在菲國設綠電廠，再以海底電纜輸送回台。但評估報告稱，我國與菲國之間有深峭海溝，架設海纜難度甚高；或可改用「電池船」將電力運回台灣，但僅「運輸成本」，每度電即高達五・五元。試想，光運費都這麼高，最後的電價將多高昂。外界及業界均認為，這個報告已證明「菲國種電行不通」；但郭智輝仍硬拗，說未來價格會下降，此事仍然可行。郭智輝若只是一名企業家，他會贊成這種「穩賠不賺」的電力投資嗎？或者說，反正是「賠國家」的，所以無所謂。

民眾面對來勢洶洶的電價調漲，應該了解這不是在野黨的錯，也不是台電的錯，而是錯在無能又冷酷的政府。人民如數納了稅，盡職投了票，相信政府會照顧百姓；誰料，所有善意都被踐踏。政府不但搞爛台電，惡意超徵，還要大漲電價，更要沒收人們的選舉結果。你被剝三層皮，賴政府仍無動於衷！