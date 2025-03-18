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聯合報黑白集／經濟部打臉自家部長
經濟部長郭智輝去年拋出「到菲律賓蓋綠能電廠，再輸電回台」主張，相關評估報告近日出爐。報告稱，若用海纜輸電問題複雜；如用「電池船」輸電，每度運輸成本即高達五・五元。這等於直接說「不可行」，也讓郭智輝爭議事蹟再添一樁。
郭智輝「菲律賓種電說」的最大疑點是，在他宣示前，與綠營關係密切的雲豹能源已超前部署，到菲律賓投資光電廠。儘管郭智輝極力撇清，仍未能化解質疑。何況菲國電又貴又缺，就算蓋了綠能電廠，幹嘛低價售台？
如今評估報告出爐，直接表明興建海纜不僅建置時間長，且地形困難風險高，因此短期內只能考慮採「電池船」。但郭智輝曾說，種電價格須「低於四元」才會買，而「電池船」僅運輸成本每度就五・五元。兩個方案都撞牆，經濟部等於「打臉自家部長」。
打臉後，經濟部又很乖巧地發表聲明，嘴硬說「境外綠電輸送回台，每度四元具備可行性」。這是用日後菲律賓光電設置成本低、國際海纜輸送成熟、海運達經濟規模後成本可降低等，自圓其說。說到底，仍不肯放棄「菲律賓種電」計畫。
事實上，郭智輝頻頻失言，連卓揆都看不下去。而評估報告直指「菲律賓種電」不可行，經濟部卻不願撒手，是為了「維護部長顏面」，還是為了「捍衛黨的利益」？
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