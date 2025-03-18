聯合報社論／黑道白道變麻吉，賴政府打詐掃黑成笑話

竹聯幫故幫主黃少岑6日舉行告別式，一早靈堂前就擠滿參加公祭弔念的民眾，藍綠白許多政治人物到場，民進黨團總召柯建銘（中）擔任治喪委員會主委。 記者潘俊宏／攝影 竹聯幫前幫主黃少岑告別式，多位重量級藍綠政治人物名列治喪委員；藝人王大陸閃兵案，更扯出警官提供個資給黑道分子；而去年全台詐騙警示帳戶，竟有過半數是在公股金融機構。政府說要打擊黑金、槍毒、詐騙，但現實社會中黑白兩道沆瀣一氣，相互唱和幫襯，政府打詐則只剩詐騙口號。

賴清德總統去年就職演說允諾：「大家期待治安更好，我會積極打擊黑金、槍毒和詐騙。」上台後，他多次強調要打擊黑金，並稱「打詐將視同作戰」，跨國、跨部會、公私協力合作。今年初他出席警政署署務會報，更特別提及詐騙案破獲件數只有百分之一，要求警察人員減少應酬。但實際情形卻是，從黨內要角到基層員警，都把他的話當耳邊風。

竹聯幫主黃少岑的訃聞上，曾任國策顧問、民進黨中常委、被指具黑道背景的英系黃承國列名治喪委員，倒不令人意外。但民進黨立院黨團總召柯建銘擔任治喪委員會「主委」，連被視為「賴系」的林宜瑾，同樣列名治喪委員。加上藍綠政商大咖多人都列名治喪委員，對賴政府打擊黑金的宣示，等於直接打了一個大巴掌。

黑幫幫主告別式場面盛大，讓政府難堪。藝人王大陸因逃避兵役，更被查出教唆黑幫打人，更暴露當今幫派分子與警界的不可告人關係。無論不滿Uber司機，或是女友被詐，王大陸都能找幫派分子幫他教訓對方；這些幫派分子甚至可從警員、監所人員得到所需資訊。執法的公務員，淪為替黑幫跑腿辦事的小弟，是對賴總統打擊黑金宣示的最大嘲諷。

員警洩漏民眾個資給詐團或犯罪集團，王大陸案並非特例。詐團早已滲透警界、律師界，不僅獲一條龍服務，犯嫌筆錄、被害人報案紀錄、車牌所有人身分等，都有員警販賣給詐團。甚至有警官長期配合詐團、博弈洗錢集團，藉販賣情報收賄，連律師和檢察官、法官都逃不過詐團之利誘。

賴總統與行政院長卓榮泰多次宣示跨部會打詐，但去年詐騙案相關的警示帳戶，郵局與公股銀行竟占了五成以上。當民間金融機構在政府壓力下不斷設法防堵詐騙，相形之下，公股銀行卻缺乏警覺；直到檢警公布難堪數據，才想到要找相關單位開會應變。

民眾個資外洩嚴重，是電信詐騙猖狂源頭。基層檢察官過去曾分析諸多詐騙案例，認為金管會、NCC、數發部欠缺作為，是打詐國家隊「三大戰犯」。且看最近包括馬偕、彰基等多家大型醫院，陸續傳出病患個資遭駭客入侵竊取，販售給詐團；再看看公股金融機構的表現，賴政府還有臉說積極打擊詐騙集團？

賴總統前不久說，台灣的詐騙集團與中國、柬埔寨的詐騙集團結合，強調要跨國合作，共同打詐。但至今仍不時有國人被騙至柬埔寨、緬甸、寮國等地詐騙園區當豬仔，在台家人尋求協助，政府卻毫無作為。焦急的家屬，只能透過台商或私人管道救人，常要花上大筆銀子。

對照之下，大陸公安與泰、緬等國合作，大力掃蕩緬北詐騙園區的行動。大陸外長王毅稱，執法和外交部門通力協作，鄰近邊境的緬北電詐園區已全部清除，「我們的任務就是，斬斷伸向人民群眾的黑手，切除網路電詐這顆毒瘤」。對此，賴政府還能大言不慚談跨國打詐？

賴總統宣示要跨部會、跨國合作打詐，實際上，對外無力聯手海外執法機構斬斷詐團根源，對內連執法機關都頻頻與黑幫詐團裡應外合，公股金融機構更對詐騙漠然以對。賴政府內外失能，民眾還能有多少期待？