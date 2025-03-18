經濟日報社論／以關稅換所得稅…美國夢遲早破滅

美國總統川普的「美國夢」強調，關稅可以幫美國帶入大筆財源。路透

美國總統川普的「美國夢」強調，關稅可以幫美國帶入大筆財源，就像美國在1870~1913年採全關稅，是全世界最富有的國家一樣，「要是關稅政策成功，美國人有可能不必繳所得稅」。

用關稅替代所得稅的「以關換所」想法，其實早在川普競選時，就數次和「全面關稅政策」連結。他打如意算盤的邏輯其實很簡單，就是針對關稅稅率高過美國或對美享有貿易順差的外國，全面加徵關稅，不止提升美國的談判力量，逼迫外國企業或外移的美國企業，到美國投資、生產而創造就業；並透過更廣、更高的稅率，讓外銷到美國的「外國人」繳納鉅額關稅，取代美國人繳納的所得稅，甚至改善財政赤字。

在「美國利益優先」、「讓美國再次偉大」口號加持下，上述「用外國人繳關稅，來幫美國人免繳所得稅」的「美國夢」，讓他的選情扶搖直上，變成他的「核心政見」。

顧盼自雄的川普當選後，所挑選的副手、經濟顧問、財政部、商務部長等官員，又是意識形態相近的同溫層，就任後當然更要傾全力兌現「以關換所」的政見，而成為川普2.0的最大特色。於是，對主要貿易「對手」「全面」課徵平衡貿易逆差的「反制性關稅」，以及要求稅率相等的「對等關稅」。

其實，簡單的算術就知道，「以關換所」是不可能的夢想。根據美國財政部資料，2025年聯邦政府總稅收約4.6兆美元（以下用美元），個人所得稅2.3兆多就超過一半，公司所得稅0.47兆，薪資稅（社會安全及醫療照護、失業保險的保險費）1.6兆，這三種是廣義的所得稅，占了約93%的稅收。關稅僅占2%（約800億），絕無可能替代廣義的所得稅。

就算要討好選民，川普最想替代的應是個人所得稅，但在川普1.0時代，加徵關稅其實並未明顯增加關稅稅收，大致在400億至900億之間，占總稅收比重僅2%。拜登延續對中國關稅，稅收金額或占總稅收比重都維持不變，連個人所得稅的4%都不到。要用關稅換個人所得稅，等同於「所有的」進口品關稅稅率至少要80%才有可能。80%的關稅必然造成進口下降，勢必要再提高稅率超過100%，才有足夠稅收以取代所得稅。以目前加徵的關稅來看，離這個美國夢還很遠很遠。

而且，關稅太重，對川普和共和黨其實是作法自斃。眾所周知，關稅通常會造成「物價上漲和經濟衰退」同時發生的「停滯性膨脹」。關稅大部分會轉嫁給進口廠商和消費者負擔，輸入型的通膨必隨不斷提高的關稅稅率而大漲。而就算川普盼望的外商到美國投資，也會因為美國的生產成本高於全球，而產生成本推升的通膨。

通貨膨脹的最大受害者，通常為高齡者和中低收入者，因此川普的全面關稅，會使當初深受拜登政府通膨之害而支持川普的選民，首當其衝並身受其害，極可能重創明年共和黨期中選舉，而失去國會過半的席次。

何況，從公平角度看，所得稅屬於累進稅，所得愈高繳稅愈多，關稅則屬於累退稅，也就是低所得者的相對稅負重於高所得者。因此，減所得稅有如對富人減稅，加重關稅卻是對窮人加稅，遲早會被民眾怪罪為「劫貧濟富」，屆時他的關稅大刀可能就要收起，又會被嘲諷為「政見跳票」而威信受損。這可以從川普近日關稅政策上朝令夕改的窘狀中，窺知他自己也很心虛。

尤其，川普的全面關稅政策充滿不確定性，已經造成美股總市值從2月10日的最高點61兆，到3月14日止已蒸發了5兆，讓美國瀰漫著經濟步入衰退的憂慮。當美國人感覺在通膨下變得更貧窮時，將使川普失去政治資本，金融市場將反撲而成為制衡川普權力的最後機制，川普的「關稅換所得稅」美國夢注定遲早破滅。