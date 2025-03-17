聯合報黑白集／歡迎光臨德意志共和國

賴清德總統宣布恢復軍審，提出因應中國大陸五方面威脅的17項策略，定義中國大陸為「境外敵對勢力」。 圖／聯合報系資料照片 世界無奇不有，昔有「香蕉共和國」，今有「『德』意志共和國」。前者大量外銷香蕉，政經受制於人；後者自產自銷芒果乾，國政烽火連天。

香蕉共和國源起於美國作家歐亨利一九○四年的小說《白菜與國王》，影射被美國控制的拉美國家，過度依賴香蕉、可可等農產品出口，政治和經濟被外國勢力控制，導致貪腐、動盪，最終成為世界強國和跨國企業的傀儡和棋子。香蕉共和國的荒謬，德意志共和國可能取而代之。

有別於歐洲領頭羊的德意志聯邦共和國（德國），亞細亞的德意志共和國奉美國為老大哥，主要產品是晶片和芒果乾；當引以為傲的晶片被送走，要讓美國再度偉大，德意志共和國的總統只好鼓吹國人大啖「抗中保台」芒果乾。芒果乾已進入一條龍生產模式，側翼先試賣，國家機器再量產，有人不順從就貼上通敵標籤，加上覆議、釋憲、罷免等手段，這招認知作戰套路屢試不爽。

「德」意志共和國的邏輯很簡單，服從總統的標準就是自由民主，違背他的意志就是違法違憲。這個國家「更大的民主」，就是貫徹總統意志，就算陷入準戰爭邊緣也在所不惜，烏克蘭總統澤倫斯基受辱被棄的殷鑑不遠。台灣共和國還沒實現，歡迎光臨德意志共和國，這個總統自稱是全民司機，他就是「清德司機」。