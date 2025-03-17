經濟日報社論／台積電赴美投資的矛盾與應變

台積電。路透

台灣科技業的旗艦與經濟命脈-台積電，積極赴美投資設廠，未來幾年累計高達1,650億美元。這一看似前景廣闊的國際布局，其實是美國總統川普壓力下的不得不然，背後也隱藏著深刻的矛盾與挑戰。

首先，台積電（2330）赴美設廠帶來的營運成本壓力，直接反映於其供應鏈上。據業者透露，美國設廠的營運成本遠高於預期，整體成本甚至達到台灣的三至五倍。不少中小型供應鏈業者發現赴美經營不僅難以獲利，甚至虧損，有的不得不縮減據點規模，轉向相對成本較低的其他國家。

其次，台積電赴美設廠的意涵不僅止於商業投資，背後更受制於國際政治壓力與地緣政治的影響。美國利用關稅與政治施壓，希望透過台積電打造出如台灣竹科般的半導體聚落。但對於本身規模有限的台灣中小型供應鏈企業來說，這種政治性質的投資決策，在商業上絕對是自殺行為。

近期更傳出台積電將聯合美國數家半導體大廠，成立合資公司以救援陷入經營困境的美國科技巨頭英特爾的晶圓廠。這個計畫不僅引發外界對技術外流的憂慮，也引起更嚴重的爭議與質疑。業界擔心台積電如此的策略，可能導致其核心競爭優勢，如先進製程技術的外流，進一步削弱其在全球半導體產業的領導地位。

台積電透過合資方式援助英特爾，短期內可能影響營收表現，長遠來看則更有技術流失的風險。事實上，台積電之所以能在全球半導體產業獨占鰲頭，主要依賴其領先全球數年的製程技術優勢。若將此核心技術逐步外流，不僅可能幫助潛在競爭對手強化競爭力，更可能使台灣在未來的全球半導體競爭中喪失重要籌碼。

另一方面，美國當地的經營環境本身也存在不少難題，包括人力資源短缺、薪資成本高昂、勞動法規繁瑣複雜、基礎設施效率低下等，這些都是台積電與供應鏈企業難以短期內克服的問題。連台積電董事長魏哲家自己都坦言，美國廠的高成本部分原因就在於當地半導體產業生態系統尚未成熟，導致成本居高 不下。

在這樣的情況下，台灣政府的角色在那裡？政府是否可以當企業的靠山？從目前的情況看來，政府不僅未能有效支援台積電與供應鏈企業的對美談判，經濟部更因內部溝通不足與政策搖擺不定，使業界陷入更加困惑與不安的境地。經濟部長郭智輝屢次的失言與對重大政策的掌握不足，更加深了業界與社會對政府領導能力的質疑。

台積電赴美投資的背後，是一場複雜的商業利益與政治壓力角力的遊戲。對於台灣而言，若無法有效控制技術外流的風險，也無法妥善協調產業內部的資源與需求，可能陷入產業空洞化的風險。特別是與韓國三星的對比尤為明顯，三星選擇守住韓國本土的產業根基，而台灣卻不斷承受美國的政治壓力，將台積電逐漸變成「美積電」，不僅造成國內人才與技術流失，稅收與經濟效益也勢必受到衝擊。

未來政府必須重新檢視並調整其半導體產業政策，更積極地在外交與國際談判上取得更為平衡與對等的條件。例如台灣在支持台積電投資的同時，也應明確要求美國政府提供更大的實質回饋與支持，避免讓台灣成為單純的輸出國家利益的「棋子」。

綜觀而言，台積電赴美的布局固然具有一定的必要性，然而如果缺乏完整、周延且兼顧國家利益與產業永續的配套措施，不僅無法真正保障企業與供應鏈的利益，更可能使台灣的半導體產業喪失長期競爭力。政府、企業與社會各界應共同謹慎面對，避免台積電這座「護國神山」最終成為他國利益的犧牲品。