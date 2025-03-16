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聯合報黑白集／赴陸團登錄「點記號」

聯合報／ 黑白集

賴清德總統13日召開國安高層會議，會後談話首度定義「中國為境外敵對勢力」。 記者潘俊宏／攝影
賴清德總統13日召開國安高層會議，會後談話首度定義「中國為境外敵對勢力」。 記者潘俊宏／攝影
賴清德總統召開國安高層會議，定調中國大陸為「境外敵對勢力」，並祭出「賴十七條」，包括要求民眾以旅行團赴陸須登錄。旅行業者質疑淪為表面工夫，只怕是未能看透賴政府「不能說的秘密」。

旅行業者質疑賴政府搞表面工夫，是有根據的。一方面，賴政府仍死守禁團令，如今兩岸更已敵對，還有誰敢出團？另一方面，以當前政治肅殺氛圍加上側翼「抓耙仔」充斥，民眾若真組團赴陸，為免回台後遭「查水表」，人性選擇當然是組地下團。

再說，交通部長陳世凱表示，民眾組團赴陸登錄，「一旦發生事情，政府才會知道」，看似滿滿關懷之情，但除了「知道」，政府可有救人之心？更別說救人的真功夫！旅行業者吐嘈「柬埔寨等國滯留不少人，政府都不去處理」，說得再明白不過！

但陳世凱這句「政府才會知道」，可能也不小心掀了底：當賴政府高舉「賴十七條」，未來再搭配軍事審判制度或是民進黨立委所提的「國安法庭」，一張「類戒嚴網」也就此到位。在綠色恐怖下，赴陸登錄資料，會不會反成為自投羅網、自證通匪的自白書，誰也說不準。

看看賴政府的外交無能，再想想其對付異己的政治清算，強要赴陸團登錄真是為了有事救人？你以為的「表面工夫」，怕是賴政府給人民「點記號」！

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