經濟日報社論／構思海洋科學園區 需完整配套

宏碁創辦人施振榮。記者吳康瑋／攝影

宏碁（2353）創辦人施振榮日前提出倡議，號召民間業者和高雄市府及海洋委員會等部門攜手，於高雄興達港建構「海洋科學園區」，共同推動未來的海洋新產業，引起各界熱烈討論。

興達港位於高雄市西北部濱海的茄萣區，距離台南市和高雄市都約略20公里；1977年開闢漁港，1997年啟用了遠洋漁港，目前分成四個區域開發：近海泊區、海洋觀光遊憩區、修造船產業區及海洋科技產業創新專區。最近關於該漁港引發關注的新聞，是中鋼轉投資風電的「興達海基」，以慘賠64億元退場。

由一位具社會聲望的企業界大老出面、號召設立科學園區，還能獲得高市府、海洋委員會、國科會、農業部等單位派代表參與溝通，顯見其必有特異之處。但媒體的報導集中在高雄市副市長林欽榮的發言，令人聯想高雄市政府極可能和此倡議有高度相關，隱約透露了高市府為其尋求發展的企圖心。

不管海洋科技園區構想，出自誰的創意，為高雄市的發展構思當然是好事一件。只不過，要在這個腹地不大、淤積嚴重又交通不便的漁港，建構一個現代化的科學園區，顯然是十分吃力的事。而且，高雄市西北部地區的發展，必須和整個高南地區的發展共同思考，才容易找到一條妥適的路徑。否則，局部性投入難有優良的基礎和生活建設配套，成功的機會大為降低。

要讓專業人士聚集在此一尚無完整條件的科學園區，只能端賴附近有不錯的居住環境；只是附近的台南或高雄都會都有相當距離，且無良好交通配套，所以不易吸引足夠人才。解決的途徑必須和台南及高雄都會間廣大的沿海魚塭地帶，甚至整個南部的發展共同考慮。大南部地區缺乏一個大型國際機場，出入國門不便，相當程度阻礙了專業人才的聚集。若能在台南高雄之間的永安、彌陀或梓官一帶覓得海岸邊適當地點（包括部分填海造陸），建構大型國際機場，將容易帶動良好的基礎建設和提供眾多的工作機會，科學園區要吸引人才前往工作和居住的各種條件也才會聚集。

這樣的構想，在韓國瑜擔任高雄市長任內，曾經提出來。但可能因他屬於競爭政黨人物，或國家財政仍相對困難，沒有獲得中央的支持。然而，因為下列幾個條件，研究或落實這個構想的時機已經逐漸成熟：首先，無論是高雄市或台南市都已經由執政黨掌握，政績將屬於執政黨；其二，國家稅收年年盈餘，比過去更有財力從事重大建設；其三，國家已經多年沒有重大建設，台積電雖然引領經濟發展，卻因「懷璧其罪」而風險增大，台灣經濟動能有可能逐漸失速。其四，台灣南北的發展失衡，南部人才大量「北漂」，都和南部沒有一個大型機場有關。桃園市特別是機場附近，近年人口還不斷增加，證明南部的確需要一個大機場，來帶動和均衡地方發展。其五，北部地區的工業區土地價格，這些年在台商回流和台積電等半導體業陸續擴張下，日益飆漲，南部大機場的建設，可以在周邊陸續發展幾個科學園區，舒緩北部的工業區相對匱乏的緊俏狀況。

這些原因，都讓興達港的海洋科學園區構想，變成一個侷限性的議題；只有納入南部地區的整體發展一併考量，才能找到最佳的發展路徑。

當然，一套完整的南部區域發展策略要能完成，絕非一朝一夕之功。但如果不能在啟動之初，即有完整的前瞻規劃，極可能在未來逐步發展之後，才發現規劃無法相互銜接，或有重複浪費之處。完整的配套規劃，有助於提升興達港海洋科學園區對各界的吸引力。