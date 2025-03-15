聯合報黑白集／我們與戒嚴的距離

賴清德總統首次將對岸標定為「境外敵對勢力」，並提出五大國安威脅和十七項因應策略。圖／聯合報系資料照片

不愧是「台獨金孫」。賴清德以「五大國安威脅」為由，定調大陸為境外敵對勢力，端出十七項策略。面對如此豐盛的十七道鐐銬「佳餚」，民眾應知：台灣又退回到「舊日美好時光」。我們與戒嚴的距離，大約也只剩下一個竹籬笆之隔。

賴總統剛剛在二二八數落蔣中正，捏造不實數據，說他「犯下滔天罪行」。然而，人們今天看到的賴清德，卻在亦步亦趨師法蔣中正：以「反共」和「國安」為名，為人民量身打造各種言行枷鎖。更荒謬的是，台灣民主化已卅多年，賴清德卻想要把國家推回威權及恐怖統治，還要恢復軍事審判。看來，蔣中正更像是賴清德的「精神導師」。

不知道蔡英文和其他民進黨前輩如何看待這樣的民主倒退，但賴清德的態度是輕鬆的。政府要公務員「具結」未領大陸身分證，引發強烈不滿，認為是嚴重羞辱。但賴清德說，這是提供機會給公務員，讓他們表達「對這塊土地的愛」。說得真好！一紙切結書就能表達愛國赤忱，賴總統收到那麼多「效忠書」，應該很安心吧！那為什麼不讓全民都來簽一份？

梁文傑的舌頭一樣靈巧。對藝人轉發「台灣必歸」的圖卡，陸委會要從嚴管理；梁文傑說，「懲罰規定有時未必是懲罰，而是支持」。以其邏輯，兩岸越緊張，台灣下一代幸福感越高，對吧？