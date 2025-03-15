聯合報社論／恢復軍審緊縮兩岸，黑熊與八炯成賴政府國師

賴清德總統宣布恢復軍事審判，「黑熊學院」創辦人，民進黨立委沈伯洋認為還不夠，應該直接成立國安法庭。 圖／聯合報系資料照

賴總統以「凝聚反併吞共識」為由召開國安會議，隨即宣布「五大國安威脅」和「十七項因應策略」，直接將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，宣示恢復平時軍事審判制，還大幅緊縮兩岸交流。其目的，除升高朝野對立為大罷免加溫，也在製造國內的寒蟬效應。

這次突兀的政策宣示，令人毛骨悚然。廢除軍事審判是二○一三年洪仲丘事件後的修法，當時民進黨全力推動，還視為重大勝利；副總統蕭美琴、國防部長顧立雄當時都是重要推手。當時身為洪仲丘案辯護律師的顧立雄，曾義正辭嚴高呼「不許軍法復辟」，如今卻自己踐踏誓言。賴政府集體「向後倒退」，令人失望。

賴清德以「共諜起訴人數暴增」為由要恢復軍審，其背後真正原因，恐是民進黨政府近年對國安案件的濫訟濫訴，無法獲得各級法院認同，定罪率不高之故。相對而言，軍審較易受政治控制，恢復軍審，賴政府可增加對國安案件的控制權。可見，民進黨短短十二年內由主張「廢除軍審」變成「恢復軍審」，其實無關司改或國安，只是為了權力。

影響同樣重大的，還有諸多兩岸政策的緊縮。賴政府全面升高兩岸對峙態勢，將對岸視為敵國，全面中止兩岸交流，並對港澳人士來台定居，新增「長期居留」觀察期。民進黨過去在「反送中」時力主「撐香港」，開放香港人來台定居；如今轉為嚴防，何其不堪。

賴總統的反滲透策略，更全面擴及國人。從政府官員、民選公職、宗教團體、學術及教育團體、陸配、藝人，皆在監控範圍內。賴清德要求制訂「影藝人員在中國發展之言行應注意事項」及「涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍」，都在限縮人身自由和言論自由，大開民主人權倒車。

最荒謬的是，這次國安會議的召開，起自網紅八炯檢舉陸配網紅「亞亞」在直播中呼籲大陸「武統台灣」事件。事發後，移民署宣布廢除亞亞的依親居留權，陸委會宣布「依法查處」，賴總統隨即召開國安會議，都企圖將單一個案渲染為重大國安事件。從某個角度看，等於是賴政府在執行網紅交辦的任務。

在此之前，賴政府大舉查察國人是否在大陸設籍，並要求所有公職人員及財團法人「具結未領取大陸身分證」，幾乎都是跟進親綠網紅的呼籲。過去蔡政府將網紅當成側翼，已令人不齒；如今賴政府卻把自己當成網紅的側翼及執行者，簡直墮落到無以復加。

賴總統這次不少國安宣示，也在呼應民進黨不分區立委、「黑熊學院」創辦人沈伯洋的主張。據稱，沈伯洋出任國防召委，就是要力推「恢復軍審」的修法。沈伯洋近期被爆收取不少國外補助，而其國安觀點都在「對內找敵人、對外找主人」，他卻儼然成為賴政府的「國安國師」。沈伯洋更稱，恢復軍事審判還不夠，還應推動成立「國安法庭」。意即，無論平民或軍人，凡涉及國安案件，便交由國安法庭審理。如此，距離「沒有宣布戒嚴的戒嚴」，已不遙遠。

賴總統如此大開民主倒車，一方面是為轉移民眾對其政績欠佳的質疑，將焦點重新拉回「抗中保台」的主軸上，二方面則藉此推動「大罷免」的操作。若在野黨不配合修法或反對其政策，就可指為「中共在地協力者」；若在野黨屈從噤聲，他就遂行全面擴權的企圖。

問題是，犯下這麼多「昨是今非」，「抗中保台」之弓也已拉到彈性疲乏，要一般民眾認同這些作法恐怕很難。賴總統這番操作，恐怕只會自食惡果。