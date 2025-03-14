經濟日報社論／大陸經濟面臨多重困境

大陸國務院總理李強今年《政府工作報告》將CPI調控目標設定在「2%左右」，低於多年來「3%左右」的水準。（新華社） 中國大陸總理李強在日前舉行的中共人大和政協兩會中，發表今年的工作報告，由於過去兩年大陸的經濟表現不佳，現在又遇到美國總統川普加稅與美中關係惡化等諸多因素，因此大家對於今年中國政府會採取那些因應措施，來面對國內外各項挑戰，特別關注。另外，今年是中國大陸第十四個五年規畫的最後一年，大陸官方是否會加強政策力度來刺激經濟，達到十四五規畫的目標，也是各界注目焦點。

首先，在總體經濟成長目標方面，大陸官方仍預估今年的成長目標為5.0%，與去年相同。但其實大陸去年第2季與第3季的成長率分別只有4.7%與4.6%，第4季應該也不會太好，因此去年大陸經濟成長率可能在保5邊緣。今年大陸要面臨美國更高的關稅，對出口會是很大挑戰，5%的估值顯得樂觀。值得一提的是，大陸對美出口依存度由美中貿易戰開打之前2017年的15.2%下降到去年的14.7%，所以這一次美國加稅對中國的影響會略小一點。

其次，通膨方面，「工作報告」設定今年的通膨目標為2%，比去年的3%略低。但其實去年大陸全年的消費者物價指數（CPI）上漲率只有0.2%，生產者物價指數更下降2.3%，表示大陸不但沒有通膨，甚至還有物價緊縮的情況。這顯示出去年大陸的經濟景氣確實很低迷。今年預期通膨下調，表示對於今年大陸經濟預期不會太好。

第三，在城鎮失業率方面，大陸官方仍然預估今年的城鎮失業率為5.5%，與長期以來一直在4%上下，有明顯的差距。事實上，自從疫情以來，各城市相繼封城，大陸民眾的消費行為已有很大的轉變，網路消費成為主流。在實體消費大幅萎縮的衝擊下，大陸各城鎮的失業就開始大量出現，失業率也就一路攀升到2022年4月的6.1%，其後逐漸下降到去年約5.1%。由於大陸城鎮就業人口眾多，1%的失業率代表超過300萬人失業，預估今年的失業率為5.5%，顯然對於今年的經濟表現採取較為保守的預估。

總體來看，大陸經濟今年會遇到幾個重要挑戰：首先，過去幾年各城市都出現房價大跌，資產縮水會讓民眾減少消費，這是負向的財富效果。而房價下跌造成的負面因素不容易在短期內消失，因此今年大陸國內的消費仍然會很疲弱，這時候政府對於消費的刺激或是官方的擴張財政支出就會很重要。在總理工作報告中，今年的政府赤字率由去年的3%提高到4%，約1.6兆人民幣；政府長期國債也增加1.3兆。但是這些數據與現在疲弱的消費來看，似乎是杯水車薪。

其次，現在看來，大陸官方在貨幣政策方面就應該要有更大的力度才行。但是，去年大陸M1與M2的成長分別只有-3.0%與7.2%，貨幣供給不但沒有增加，甚至M1還是負成長。因此，今年一定要在貨幣政策上採行更寬鬆的政策才有提振效果。

最後，川普已經宣布對大陸再增加10%的關稅，大陸對美國出口商品的關稅已經達到20%，對於大陸的出口會造成相當的影響；另外，由於美中關係持續惡化，大陸的外資和台資外移的情況可能會持續下去。長期下都會對生產與出口造成不利的影響，也就是大陸外循環的重要性會愈來愈低。

總的來看，國際經濟情勢快速轉變，大陸對於國際市場的依賴會變得愈來愈不可靠，因此大陸應該要更加速擴大其國內消費，來取代國外市場。但是因為大陸房地產價格大跌，導致國內消費疲弱，因此大陸政府的政策力道一定要再大力度。然而，從這一次的政府工作報告中，似乎看不到中國官方對於提振經濟的決心，大陸經濟要重返繁榮可能還需要一些時間。