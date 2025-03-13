聯合報黑白集／中國公民台灣兵

國防部說，役男同時擁有兩岸身分者，不必放棄大陸身分證，仍需當兵。圖／聯合報系資料照片 賴政府要求所有公職人員「具結」未拿大陸身分證。但國防部說，役男同時擁有兩岸身分者，不必放棄大陸身分證，但仍需當兵。陸委會則補充，國人如果取得大陸身分，依法就會喪失台灣人民身分，但仍須承擔當兵義務。網民為此大譁：「中國人進部隊，沒關係嗎？」

腦筋清楚的人，都看得出來「中國人當台灣兵」的邏輯有問題。賴政府把對岸當成「敵國」，公務員拿了對岸身分證便不能再任公職；軍隊是更機敏的機構，怎麼反而不設防，要讓「中國公民」進部隊去當台灣兵？何況，依陸委會的說法，拿了大陸身分證就自動喪失台灣國民身分；既非國民，為什麼還有當兵的義務？

想也知道，是陸委會的政策論述出現了大漏洞。如果拿了大陸身分證就不必當兵，這個管道必然成為台灣役男「逃避兵役」的最佳捷徑，立馬會有許多年輕人競相申請對岸身分證。這條路，比起藝人王大陸花百萬銀子假造病歷逃兵，絕對要便宜好用。也因此，國防部只好拿「當兵義務」來堵漏。

問題是，賴政府要如何解釋「中國人當台灣兵」的矛盾？綠營把對岸說得那麼邪惡，有人訪中便遭抹紅，有人在台隨便講兩句話就被查水表。現在有人「棄明投暗」拿了對岸身分證，政府卻非要他們服役，不怕他們竊取機密或趁機破壞軍心嗎？