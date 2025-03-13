聯合報社論／晶片和安全兩失，賴清德只會糊弄國人？

台積電董事長魏哲家（左）與總統賴清德（中）於總統府舉行記者會，向大眾說明台積電在美投資案。總統府提供總統府提供 台積電擴大赴美投資，外界關切能否換取美國對台安全保證。賴總統不敢正面回應，只稱川普上任後馬上舉行「四方會談」，且與日相石破茂的峰會也聲明不允許任何國家用武力改變台海現狀。晶片換不到安全承諾，賴總統卻拿四方會談和美日聲明來糊弄國人；如今「川習會」已箭在弦上，賴清德還有什麼說詞？

賴清德拉台積電作為政府無能應對川普關稅的遮羞布，更把護國神山被搬到美國說成是台灣產業實力「東拓」美洲，又把國安危機說成「台美關係歷史時刻」。但川普認為台積電赴美投資，是避免關稅；美國在台協會處長谷立言則說，台灣缺少土地、水和能源，是台積電到日、德投資的原因；而美國能源價格低、環境空間大，並有全球最大消費市場，台灣與美國半導體產業的關係牢不可破。谷立言是在推銷美國能源，並為台積電被迫擴大在美投資辯護，但顯然在與川普的交易中，台灣晶片和安全兩失。

賴總統稱全程掌握台積電的投資決策，行政院長卓榮泰和經濟部長郭智輝卻都在狀況外，凸顯賴政府國安體制的破洞。而四方會談固然表態反對武力改變現狀，顯示對中國威脅的關注，但四國致力加強自由開放的印太地區，賴清德卻說是「基於台灣的安全」，恐怕太過自我膨脹；何況四國聲明提到捍衛民主價值、主權和領土完整，對照川普輕蔑民主同盟、踐踏盟友領土主權，更顯得諷刺，這能當作美國對台安全保證嗎？至於美日共同聲明雖關注台海和平穩定，但日本希望的是避免「台灣有事」，以免「日本有事」，且川普不滿美日安保條約「不公平」，賴清德卻當成美日同盟對台灣安全的保證，更是自欺欺人。

晶片與安全原本不必然相關，但美國擔憂晶片集中台灣造成安全風險，台灣也希望晶片發揮矽盾的功能。然而殘酷的現實是，川普相信，一旦中國大陸拿下台灣，美國反而可以在半導體產業上占有一席之地。川普從美國利益出發，賴清德誇耀的台美關係與民眾關切的台灣安全，都不在川普視線內。

川普要烏克蘭稀土，烏克蘭安全則丟給歐盟國家。川普同樣要台灣晶片，但台灣安全可能丟給亞洲盟邦嗎？賴清德召開國安高層會議，要提高國防經費到GDP百分之三，但顯然無法達到川普的要求；賴清德的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，更不符川普主義邏輯。綠營還以在野黨刪國防預算，拿假訊息告洋狀，挾美欺藍白。然而美國國防部副助理部長達默去年尚非官員時就說，丟了台灣，美國人照樣過好日子。台灣只能靠自己。

糟糕的是，台灣再怎麼提高軍費，與中國大陸軍備競賽也不可能贏。即使天價軍購能滿足川普胃口，軍購也完全不能代表美國的安全保證。川普幾度拒絕對台安全承諾，樂觀者認為美國重回模糊戰略，實情是台灣不能再幻想美國的保護傘了。外媒報導川普和習近平有意在六月舉行生日峰會，台灣卻正從內部升高抗中肅殺氛圍；但美中要大交易，台灣就是棋子，而且隨時可能變棄子。

美國正在摧毀自己建立世界秩序。川普要拿回巴拿馬運河、企圖併吞加拿大和格陵蘭；他想強取烏克蘭稀土，也要豪奪台灣晶片，更要課全世界關稅。看看烏克蘭總統澤倫斯基在白宮受辱，川普嘲笑烏克蘭沒有籌碼，甚至要澤倫斯基下台。台灣自絕於兩岸關係，護國神山又被搬走，矽盾脆弱化，台灣還有什麼籌碼？