經濟日報社論／美國經濟「川普榮景」如夢似幻

美國總統川普。 路透 美國總統川普新政雷厲風行，不斷推陳出新，但政策變幻莫測，帶來高度不確定性，影響企業的投資與經營決策，致使近期美國經濟前景蒙上愈來愈厚的陰霾。

川普宣稱他執政將創造美國的「黃金時代」，但至今尚未出現明顯訊號，所謂「川普榮景」還無蹤無影，部分學者專家及市場甚至擔憂美國經濟可能出現溫和的停滯性膨脹。

華爾街大鱷科恩（S. Cohen）近日對市場前景表達的深切憂慮。他指美國經濟可能在2025面臨重大清算，主要論據是川普政府的關稅政策搖擺不定，而且必然引發貿易戰，這可能成為市場反轉的轉捩點，而驅逐非法移民及移民速度放緩將導致勞動力成長減慢。當前美國面臨頑固通膨、經濟成長放緩以及政府緊縮政策等因素制約，令人對未來發展無從樂觀。

美國近期兩項消費者信心指數均顯示，民眾對經濟前景感到不確定，預期物價上漲的氣氛濃厚。密西根大學消費者信心指數顯示，2月指數為64.7，較1月的71.1下跌9%，較去年同期更大跌15.9%。高盛集團的模型顯示，市場隱含的經濟衰退機率已從1月的14%上升至23%，摩根大通更加悲觀，預期衰退風險超過三成。多家頂級投行模型顯示，市場隱含的經濟衰退機率顯著上升，敲響了美國經濟前景的警鐘。

美國對全球掀起關稅戰是擔憂通膨再起的主要因素。川普對特定國家加徵關稅，各牽連國還以顏色或者放話報復。加徵關稅除了增加進口成本而有通膨之虞，政策舉棋不定，也加重觀望態度。經濟學家警告，川普的徵收關稅動作將把美國推向輕度停滯型通膨的境地，川普也不否認這是必須支付的代價。

川普同時希望降息刺激經濟，但美國消費者物價指數連續四個月增加，聯準會在通膨升溫壓力下，今年持續降息面臨壓力。

政府赤字因高利率而加速膨脹，近幾年美國政府負債已大幅增加，實質利率同樣大幅上升。在政府負債如滾雪球般增加下，川普還計畫大幅調低企業稅，最多降至15%，政府稅收大減又無其他來源補漏洞，加上取消小費及社會安全所得的稅負等，估計可能使國家負債增加7.8兆美元。這將大大影響政府的預算支出，不利於內需成長。

馬斯克操刀的裁減政府機構及雇員的政策正如火如荼推動，但政府支出實際上是支撐美國經濟的一大支柱，減少政府支出將進一步拖累經濟。美國經濟正面臨強勁的國外逆風，全球地緣政治秩序動蕩不安，川普又是攪動局勢的能手，可能激起地緣政治更多更大的波瀾，並與經貿政策不確定性發生加乘作用，損及國內外的投資意願。

隨著全球經濟成長減弱，以及地緣緊張升高，種種挑戰紛至沓來，川普已與多數重要國家交惡，未來的協調機制必將弱化，更難以克服這些經濟衝擊。川普政府陸續推行激進的經濟政策，包括減稅、放寬監管及重塑貿易格局，希望藉以促進經濟增長。他雄心萬丈，但美國民眾不如他樂觀。

依據紐約雜誌調查，川普的執政初期，其淨支持率為8.2%，但近期因通膨與政策執行問題，現已下滑至2.5%。川普政府總是誇大新政策帶來的效益，比如近期提出的廢除聯邦所得稅及美國國稅局（IRS）計畫，被川普政府宣傳可使美國經濟「爆炸性增長」，實際上並非如此。

美國經濟是否能從政策中獲益，仍取決於這些措施對製造業的長期影響以及消費市場的激勵作用。未來假若發生通膨失控、能源政策失誤或貿易戰帶來的負面效應，還可能重創經濟，加大停滯型通膨的可能性。一旦如此，「川普榮景」將更加渺茫，甚至被經濟衰退所取代。