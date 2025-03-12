聯合報社論／在人民中尋找敵人，只能動用羞辱和威嚇？

政府要求公教人員具結未領大陸身分證，陸委會主委邱垂正6日表示，過去有我們的公職人員申領對岸身分證件的案例，「因為有案例發生，所以我們用具結的方式，讓大家彰顯對國家的忠誠義務。」 記者曾原信／攝影 賴政府最近築高對中國大陸的防備，刀口竟轉向台灣內部，在人民之中尋找敵人。教育部率先宣布大陸「統戰三校」和「國防七子」兩波名單，要求國內大學不准與他們交流。接著，銓敘部配合陸委會發函全國機關，要求公務員「具結」未領有大陸身分證及居住證，引發反彈。近日，若干台灣藝人轉發央視的「台灣必歸」統戰圖卡，陸委會揚言要嚴厲懲處。

接二連三的動作，顯示賴政府正拉高「抗中」態勢；但因無法實質觸及真正的敵人，只能在台灣內部大作文章。上海和福建有意開放團客來台，陸委會以「須經小兩會協商」為由一拖至今，顯無意開放旅遊交流。某種程度上，這也反映了賴政府的信心不足，唯恐交流會讓國人的敵我意識鬆馳瓦解；如此，民進黨的「抗中保台」戰略即難以為繼。

也因此，除了卡死兩岸團客旅遊交流，教育部也出手對大學交流祭出禁令，將若干大陸名校列入「統戰三校」及「國防七子」的黑名單。教育部如此熱切上陣，扮演阻斷學術交流的急先鋒，讓人錯愕。教長鄭英耀說，儘管七校都是不錯的大學，但台灣會「擔心許多國防和技術上的敏感風險」，因此希望國內大學減少接觸。問題是，如果大學交流就能使我國國防核心技術流失，那麼，我們難道不能透過交流獲取對方的技術？由此可見，政府心態已退化到「閉關自守」的地步。

在上述的管制作為中，最令人反感的，是限期要求公職人員「具結」，聲明自己未在中國大陸設有戶籍、領有中國護照、身分證、定居證及居住證。公務員應忠於自己的國家，這是理所當然之事。任何公務員若不忠於國家，政府可透過偵查搜證法辦將之定罪，並剝奪其公職；這是民主法治國家的處理方式。現在賴政府為了防範有人對國家不忠，竟然要求全體公職人員簽字「具結」，這根本是在羞辱公務人員，算哪門子法治作為？

網紅「八炯」稍早宣稱，台灣有廿萬人領有中國大陸身分證；經內政部追查，僅發現卅多個案例。這樣的事實還不夠，陸委會居然要銓敘部發函所有公職人員簽名「具結」，簡直是把所有公務員當成敵人了。此舉涉及兩項重大爭議：其一，陸委會引述的是《兩岸人民關係條例》第九條之一的規定「台灣人民不得在大陸地區設籍或領用其護照」，但在銓敘部的具結書中卻另擴增了中國身分證、定居證、居住證，這是假藉行政權故意混淆概念。其二，「具結」能有什麼法律效力？如果有人隱瞞事實，結果政府不查，又能如何？

簡單地說，要公務人員「具結」未領中國身分證，只是一種「形式主義」的自我安慰效果，對謊報者其實無可如何。但對自認清白公忠的廣大公務員而言，填寫這紙具結書，卻是莫大的人格侮辱；嘉義大學教授吳昆財即因此拒填。許多人一生服務公職，到頭來卻要受這種羞辱，這是「行政濫權」的賴政府官員在宣示逼人的官威時從未考慮到的人格尊嚴。

至於少數藝人轉發「台灣必歸」的圖卡，陸委會立即磨刀霍霍，聲稱要予以「嚴懲」，一副殺紅了眼的姿態。從台灣的立場，人們對這類「必歸」的統戰喊話當然感到不悅；但能說轉發訊息的藝人就是「其心必異」，應當誅殺嗎？且不說順手轉發圖卡已是人們習慣性的網路行為，就算當事人真心支持「必歸」，也仍屬於「言論自由」範圍。難道今天賴政府的統治口徑，比威權年代還要緊縮嗎？

在內部找敵人，請別做得太難看！