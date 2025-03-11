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聯合報黑白集／司徒文的大哉問
上周有場「能源兵推」，結論是台海若開戰，台灣將陷入「能源緊急狀態」。與會的ＡＩＴ前處長司徒文質疑，「為什麼台灣政府反核」？的確，如是理性決策，台灣不僅不應反核，還應大力發展。司徒文的大哉問，也是國人的疑問。
對這個問題，其他與會者只能說是「政治問題」。核能廉價、穩定、減碳，且安全儲備時間最長，對過去台灣經濟發展甚至國家安全，都扮演重要角色。日本福島核災後，國際雖曾掀起反核熱潮，但近年各國又紛紛重新擁抱核能，台灣幾乎是少數仍堅持非核者。
「台獨」與「反核」，是民進黨兩大神主牌。執政前，民進黨從「反核」攫取大量政治資源；執政後，「綠能」則讓「綠友友」發大財。綠色產業和民進黨形成利益共同體，台灣因此難以重返核電，除了政策難轉彎，無法向金主交代也是主因。
民進黨言必稱國家安全、民生優先，事實是「國安」比不上「黨意」，「民生經濟」也比不上「綠色經濟」。如今賴政府又以台電虧損、藍白刪預算為由，醞釀漲電價。所謂漲電價，不過是百姓掏錢，幫民進黨顧神主牌、資助綠色企業罷了。
除了司徒文，ＡＩＴ現任處長谷立言受訪，也提到美日「核能復興」，並說美國可提供台灣協助。如川普要求我採購美核能設備，民進黨還會堅持「非核家園」嗎？
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