經濟日報社論／從通膨與股市 看川普交易的脆弱性

川普第二任期滿月不久，CNN最新民意調查顯示，其支持率47%，雖高於他第一任期四年中的任何時刻，但不支持率為52%，也高於歷史上任何一位總統開始時的民意。 （歐新社）

川普第二任期滿月不久，CNN最新民意調查顯示，其支持率47%，雖高於他第一任期四年中的任何時刻，但不支持率為52%，也高於歷史上任何一位總統開始時的民意。川普就是這麼令美國民意兩極化。

對於美國人民來說，烏克蘭戰爭與中東危機，並不是他們所關切的，影響民眾最直接的感受，就是經濟表現，主要以通貨膨脹與股市指標表現出來，川普執政的頭50天，將會形塑美國人對他施政的印象。

首先是通膨。美國聯準會估計，川普對加拿大和墨西哥產品徵收25%的關稅、對中國大陸輸美產品加徵20%關稅，將使通膨指標、也就是個人消費支出指數升高0.8個百分點。川普一直強調他的關稅政策，不會導致通膨，原因是美國是全球最大的經濟體與進口市場，用關稅可以逼外國讓步，只要達成協議，就可以避免反映到進口物價上。可是至今為止，墨西哥、加拿大與中國大陸，都咬緊牙關，沒有讓步。

如果這三國都執意與美國打關稅戰，進口通膨就不是短時間降得下來的，巴菲特就對川普的貿易政策不以為然，稱懲罰性關稅「某種程度上是種戰爭行為」，可能引發通貨膨脹並傷害消費者。

根據民調，62%的受訪者表示總統在降低物價方面做得不夠，而這已成為美國人最關心的議題。目前關稅還未反映在價格上，但是美國人民已對食物以及住房、醫療健保和汽車保險等支出增加，叫苦連天，尤其是創紀錄的雞蛋價格上漲，比去年翻了近三倍。房價仍處於歷史高位，是美國通膨壓力的主要來源之一。

聯準會的政策是通膨走向的關鍵，維持高利率可以壓低通膨，卻對經濟景氣不利，川普就任時放話「立刻降低利率」，但美國聯準會於1月底宣布，仍然維持利率4.25%至4.5%不變，川普為此痛批聯準會主席鮑爾無法解決通膨問題。川普等不到明年5月鮑爾辭職，現在就想換人，他認為只有掌握聯準會的人事權，才能影響其決策，而這勢必會與華爾街的利益與國會職權起衝突。

在股市方面，押寶川普政策受惠的所謂「川普交易」，自從去年11月開始急漲之後，如今迅速從高峰墜落，尤其以比特幣和特斯拉為最。特斯拉12月中以來，股價崩跌40%，在美國大型股中跌幅數一數二，反映市場對馬斯克政治態度的反感，尤其是不滿他所領導的政府效率部（DOGE）強推聯邦裁員和政府減支，各地特斯拉銷售中心，都出現抵制特斯拉電動車的示威抗議，而歐洲則是對馬斯克說三道四、批評歐洲政府、支持極右派極端反感，讓特斯拉電動車銷售，在歐洲迅速下滑。

加密貨幣比特幣，在川普1月20日就職時，創下109,241美元的歷史高點，被視為「川普交易」的明星資產，然而，至今暴跌三成，加密貨幣市場總市值蒸發1兆美元。川普在社群發文，透露要將五種加密貨幣列入戰略儲備，可是由於市場擔心關稅即將生效對經濟有影響，隨即暴跌，逆轉了川普宣布將創造比特幣在內五種加密貨幣儲備後的大部分漲勢。

這些都還是個別股票，令人擔心的是，川普政策動向變化莫測，已帶來巨大的不確定性。這使得經濟展望最近有急遽惡化之虞，甚至還有人警告，美國股市正處於「超級泡沫」之中，美股估值處於歷史頂峰，換言之，需要大跌才能回歸到正常的估值水準。

市場傳言，為了一勞永逸解決美國政府的負債，川普政府正在擬議重組美國債務，強迫投資人以他們持有的美國國庫券（短期債券）交換長期債券，這麼做形同讓美國聯邦政府債務違約。以川普政府現在肆意妄為、濫用權力的行為模式來看，任何事都有可能。