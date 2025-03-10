經濟日報社論／恢復「官箴」 提升政府效能的第一步

台積電董事長魏哲家（右）6日再與賴清德總統（左）一同說明對美投資案。 圖／聯合報系資料照片

川普上任後，發動以美國利益為中心的單邊擴張主義，造成世界政經局勢動盪。台灣身處亞洲地緣政治衝突焦點，未來四年發展必然是驚濤駭浪。值此關鍵時刻，社會團結是國家繼續前進的基礎，而官員的「官箴」則是讓人民信任政府，與政府共同打拚的起點。

「官箴」一方面代表政府上下溝通順暢，政策形成理性且具說服力，另一方面則是官員行為舉止符合社會應有的規範。《公務員服務法》要求官員應忠心努力依法行事，並且「不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為」的底線。近日發生數例官員言行悖常，使得政府施政民調有每況愈下之勢，而重建「官箴」成為政府必須重視的課題。

首先，《公務員服務法》規定「公務員執行職務，應力求切實」。最近醫院急診室人滿為患已成民怨，衛福部長關心民瘼，下令開急診「綠色通道」並親自巡察，事後謙虛表示政策略顯成效。然而，基層醫護卻不埋單，除反應不解「綠色通道」外，更指稱是被臨時告知將待床急診病患移至病房，以方便長官巡視。官員營造事實不符的政績，與傳言俄羅斯凱薩琳大帝南巡克里米亞，親信在「波坦金村」塑造繁榮假象作法如出一轍。顯然，政府急就章政策未能解決問題，反而斲傷威信。

其次，《公務員服務法》列舉誠信與謹慎是官員必須恪守的美德。經濟部要解決諸多困難課題，部長的言行更須格外小心。部長來自企業界，充滿活力與點子，上任便鼓吹「境外關內」協助高科技產業外移，隨後更提出讓人關注的「菲律賓種綠電」計畫。這些主張與民眾對經濟部促進產業發展的認知發生落差，民眾愈益憂心優勢企業外移與電價上漲對經濟衝擊，人心浮動卻未見政府安定民心。

第三，最近針對台積電（2330）赴美大手筆投資，賴總統在記者會特別感謝台積電就此案「跟政府保持密切聯繫，也說明了台積電赴美的投資計畫」。可是，經濟部長事後受訪卻說，「台積電要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資1,000億美元。」部長一席話直接對撞總統的說明，使得美國白宮、台積電與我們政府間互動關係成為羅生門，民眾開始懷疑政府能否有效因應國際變局。

第四，「鐵打的衙門流水的官」，民眾對於官員的保證失去信心。「台積電百分之百不會變成美積電」的承諾顯然是贅語，而部長以蒙古症（唐氏症）比喻台積電是否被迫與英特爾合資，嚴重傷害英特爾與台灣電子業的競合關係則更是多言。經濟部事後還得出面澄清，並且代部長對病患與企業造成困擾抱歉。對於國家重要政策，政府應「謀定後動」，而「多聞闕疑，慎言其余」顯然是必要的修養。

第五，行政院回聘前交通部長為有給職顧問亦引人側目。行政院長不以私廢公的用人，是肯定前部長專業能力。但社會對於政府是「 任人唯親 」亦或「用人唯才」已有定見。台灣政權更迭，人事搬風難免出現良莠不齊；讓人遺憾的是政黨對立使得一半社會人才遭到冷落，而受重用者卻不乏裙帶攀附。公務員仕途風險升高，經濟部三位次長接連退休已是警訊，而全台報考公務員人數十年來竟然減半，更是政府人才培育的空前危機。

台灣身處霸權爭奪核心，政經局勢暗潮洶湧，唯有大家同舟共濟始能爭得生存空間。然而，觀諸最近接連發生官員言行有違「官箴」，實在需要當局警惕。畢竟，官員若「官箴」不彰，政府宣導政策成為馬耳東風，絕非社會之福。期盼行政院長能要求官員誠信處事、謹言慎行，強調務實不務虛，恢復民眾對官員信任，提升公務員榮譽感，如此政府推出的政策才有可能獲得社會認同。