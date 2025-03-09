聯合報黑白集／公投會再被笑死嗎？

全台掀起立委大罷免潮。圖／聯合報系資料照 歷經大罷免第一階段連署卅二比○的慘痛教訓，藍營總算驚醒，除補強罷綠連署書，並急開闢反廢死、反台積出走等公投戰場，要藉公投綁罷免扭轉惡罷劣勢。一場朝野對決、社會激化動員熱戰幾成定局。

罷免是不信任投票，比選舉更易仇恨動員，加劇對立。過去罷免門檻高，遭罷者通常低調避免升溫，但修法大降門檻後，鼓勵報復性罷免，遭罷者往往只能以熱戰因應。基隆罷樑案，一開始謝國樑冷處理，卻不敵綠營挾執政優勢及中選會主委助攻，直到改弦易轍積極應戰才驚險過關。

這回面對綠營大罷免攻勢，藍營又重蹈覆轍，並未積極動員。有人還真以為綠營未全力動員，並期望賴清德有總統高度，連國民黨主席朱立倫都心不在焉，階段戰局慘敗。如今加闢公投次戰場，縱有牽制效果，但要扳回罷免主戰場劣勢，難度已變高，如果繼續鬆散大意，更會「被民進黨笑死」。

呂秀蓮呼籲賴清德要拉到全民總統高度「這局不要動」，但賴清德才說「國和萬事興」，轉身就指控「蔣介石犯下滔天罪行」，為大罷免添加仇恨柴火。這種「賴皮式不要動」，根本沒打算做全民總統。

公投法定日為八月廿三日，大罷免投票也在八九月，朝野已為公投綁罷免備足了料，但賴總統無意滅火，讓被迫捲入的人民感到無奈。