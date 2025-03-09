聯合報社論／川普亂開地圖砲，把世界帶回西部時代

美國總統川普。(路透) 川普就任美國總統，希望在一百天內做出成績，現已近五十天，但國際與國內都感覺到，川普的第二任比起第一任，政策來得又快又急，每天都有新動作、新宣布，然而過了近五十天，看得出來，新招快要使盡，而且越來越動輒得咎。

川普的國際衝擊主要有三：關稅、中東與烏克蘭。在關稅方面，他深知加關稅將會引發國內通膨，所以往往先宣布，但延後實施時間，讓受影響的國家急著交涉讓步，然後宣布勝利。這樣的三部曲，甚至可以延伸到其他議題，譬如非法移民與毒品走私。川普已兩度延後對加拿大和墨西哥加關稅，並稱加墨有很多作為，非法移民與毒品走私問題已有很大進展。但是關稅政策的不確定性以及經濟成長隱憂，已經重挫美股。

川普在中東，除了挺以色列到底，還異想天開的要求清空加薩的巴勒斯坦人，把加薩走廊開發成中東的蔚藍海岸，這個提議違背基本人權與國際法，受到阿拉伯國家的一致反對，川普不得不退讓，稱這僅是他的建議。

最大的爭議來自烏克蘭停火，川普急於推動停火，竟然完全接受普亭條件，聯合國投票還與俄羅斯同一立場，還要巧取豪奪烏克蘭的稀土礦產，卻不肯提出安全保障，而與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮脣槍舌劍，讓歐洲盟國瞠目結舌。

另外，川普霸道要求收回巴拿馬運河，將墨西哥灣改名美國灣，還想併吞加拿大和格陵蘭，都是在羞辱盟邦、挑戰國際規則與秩序。連超過六十五年的美日安保條約，川普都認為對美國不公平。川普亂開地圖砲，彷彿把世界帶回西部時代。

但是川普真正的施政重點還是在國內，尤其是針對美國這二、三十年來的自由主義，予以強力糾正，特別在教育系統、媒體與文化界，針對「ＤＥＩ」（多元、平等與包容）的政策做全面的翻轉，堪稱美國的「文化大革命」。

川普上任當務之急，是要求行政體系完全忠誠，機關首長更必須換上自己的人。尤其川普第一任時，吃過國安會洩密的虧，所以上任就勒令國安會全體人員在家待命，直到安全查核通過，接到通知才能來上班，沒接到通知視同解雇。美國國安會負責全球安全，是廿四小時運作的機構，川普以安全查核為名，在這幾天空檔中延誤國家安全。其他部門也有類似情況。

最誇張的莫過於馬斯克的政府效率部（ＤＯＧＥ），他手下的「小紅衛兵們」肆意進入各部會的電腦系統，管控財政部的薪水支付，發電郵給二百多萬政府公務員，要他們自願領遣散費，否則必須填寫工作說明，證明自己存在的價值，政府才決定是否要繼續僱用。

不過，美國政治制度畢竟有內建機制，川普恣意妄為，已經觸發憲政危機。首先是川普拔除有任期保障的機關首長，或廢除某些機關職掌功能，譬如美國援外總署、消費者金融保護局等，這些機構都是國會立法通過、有明確預算，川普濫權裁廢，已侵害到立法權。其次，川普有些行政措施根本違憲，譬如不承認在美國出生者為公民，明顯違反憲法第十四修正案，已引發各地公民團體興訟。當然川普有其政治考慮，就是希望獲得民眾支持，即使後來被國會或最高法院糾正駁回，他也可以辯稱這些做法背後有民意要求，最後做不通，不能怪他。

川普第二任有備而來，希望在這一百天內形塑美國人民的印象，延續到二○二六年的期中選舉，但是以他處處衝撞、挑戰底線來看，前景很難樂觀。對於台灣的我們，未來命運絕不能與他的成敗拴在一起。