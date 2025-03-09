經濟日報社論／審慎應對美國新政 降低衝擊

川普上任還不到二個月，許多宣示措施已造成全球政經動盪。歐新社

川普上任還不到二個月，許多宣示措施已造成全球政經動盪，各國除了積極應對外，也在揣測如何因應川普下一步政策。川普明顯地會以確保關鍵產業競爭力為主軸，關稅為主要工具，並以回流美國、降低貿易失衡為目的脈絡下，透過雙邊管道來實踐其政見。

川普強調「累積」的概念，認為各國過去虧欠美國的，要在美國認定原則下一次結清，幾乎全部償還美國。例如在調停俄烏戰爭，即以美國過去對烏克蘭援助太多為理由，要求烏克蘭在關鍵礦物資源上釋出更多利益來補償美國。在對加拿大及墨西哥的邊界議題，雖然加、墨兩國已經在管控邊界做了很大的改善；但川普還是感覺這兩國過去虧欠美國太多，所以還是要課徵額外關稅。

川普的思維會投射到所有國家，台灣當然不能豁免。台積電的千億美元對美投資承諾，即是回應川普的需求；但由於川普政策不確定性高，主計總處最近已將台灣今年經濟成長率由3.29%下修到3.14%，雖然幅度不大，未來繼續下調的可能性不低。

由於台積電（2330）大手筆投資的表態，台灣暫時可望脫離暴風圈，但還是要留意川普「對等關稅」政策，即要求各國將關稅降至與美國相同水準。川普實施對等關稅是要降低美國貿易逆差，台灣對美貿易順差來自工業產品，平均關稅只有4%，僅略高於美國的3.8%，所以台灣即使將關稅降到和美國齊頭式的平等，甚至歸零；但在台、美產業高度互補下，也無法解決台美貿易失衡問題。特別是資訊電子類產品是美國對台灣貿易逆差主要項目，由於雙方均已加入世界貿易組織（WTO）下零關稅的資訊科技協定（ITA），更沒有實行對等關稅的空間。

其次，台灣一旦對美國調降關稅，就必須對所有國家一體適用，否則便牴觸WTO最惠國待遇原則。美國可以肆意妄為，不遵守WTO規範，但台灣絕無本錢隨美國起舞；特別是台灣正在申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），若還未入門即自行調降關稅，因而失去談判籌碼，絕對不利。

台灣也要透過其他管道，降低川普的疑慮。川普堅信在回流政策下，促使「錢進美國」，美國經濟才能強大，台積電算是符合川普的最大需求，未來，台灣應擺脫無條件配合美國的做法。政府宣布在美國成立台灣投資貿易公司，協助台商海外布局，但其他措施則付之闕如。若台灣未來必須加強在美投資布局，應全力爭取對台有利的配套措施，例如推動簽署「台美租稅協定」；另外也要考量對美增加投資下，同時維持國內的投資動能及產業優勢。

美國也要求增加對美採購，特別是軍事採購，但台灣不能任由美國將需求無限上綱，而應爭取合理的交易條件。另外由於台灣目前仍被美國列入匯率操縱國的觀察名單，匯率政策可能也被要求調整，台灣也應據理力爭，以避免對金融市場造成衝擊。

另外，川普並不十分支持在拜登任內推動的「台美21世紀貿易倡議」，所以未來進度可能因而停滯。川普政府可能將協議部分的重點，直接轉為對台灣的要求，台灣也必須有所因應。

綜合而言，台灣應多管齊下，細細盤點所有議題，由整體的角度與美國周旋，才能降低川普貿易政策的衝擊。另外，目前民調顯示美國人民多半認同川普政策，不過也有多數民眾認為川普控制物價力道不足；所以若是未來美國高物價情況沒有改善，川普對外貿易政策力度也有可能變弱，以降低通貨膨脹壓力，相關的影響及後續發展也是台灣應關注的重點。