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聯合報黑白集／賴清德竟為美國開脫

聯合報／ 黑白集

賴清德總統（左）日前與台積電董事長魏哲家舉行記者會，強調台積電赴美投資沒有美國壓力。 記者陳正興／攝影
賴清德總統（左）日前與台積電董事長魏哲家舉行記者會，強調台積電赴美投資沒有美國壓力。 記者陳正興／攝影
台積電董事長魏哲家剛向川普承諾投資千億美元，一返台，便被賴總統拉去開記者會。賴清德稱這次投資「沒有美國壓力」，誇台積電是「台灣共同的驕傲」，也是「台美關係的歷史性時刻」。這是亂蹭，也是胡說，「百分之百」關稅不是美國壓力嗎？

賴清德急拉魏哲家開記者會目的有二：一要魏董親口說出會繼續投資台灣，以釋「美積電」之疑；二是藉機沾一下台積電的風光，誇示台美關係在自己任內「更上層樓」。但很抱歉，台積電投資美國雖是理性決策，卻是關稅威脅下的無奈選擇；賴政府沒幫一點忙，還為川普開脫，歷史時刻只見證軟骨頭！

川普亂揮關稅大棒，全球遭殃，台灣也屢被點名。面對這個邪惡威逼，台積電決定正面因應，擴大美國投資，以供當地市場之需。從某個角度看，也是在幫台灣擋子彈，幫政府解決問題。川普隨後在國會演說大讚台積電是「世界最強」，足見他極滿意這項計畫，至少近期對台灣產品將手下留情。

如果追問川普是否會因此「出兵保台」，那就扯遠了。賴政府端出三千億軍購的「小菜」，都激不起一點漣漪了，要讓揚言「清空加薩」的川普作出兵護台保證，真是妄想。

台積電只是民營企業，都能幫台灣撐起一片天。賴政府該向它學學，做點實事，不要每天只會嘴砲！

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